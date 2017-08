Si vous êtes propriétaire d’une voiture sport munie d’un moteur V8, vous appréciez probablement la riche sonorité de celui-ci. Par contre, vos voisins en seront probablement moins admiratifs, surtout si vous quittez la maison tôt le matin.

En effet, selon un récent sondage effectué par le site Ranker.com, le grondement d’un moteur figure parmi les bruits les plus agaçants que font les voisins, au même titre que la tondeuse, les outils électriques, les chiens qui jappent et les pratiques de groupes de musique.

Avec la nouvelle Ford Mustang GT 2018, qui reçoit par ailleurs des modifications stylistiques ainsi que plusieurs autres nouveautés et améliorations, vous ne serez plus le voisin méprisé du quartier. Le nouveau système d’échappement actif, optionnel sur la GT, comprendra un mode silencieux.

Grâce à l’action de valves intégrées à l’échappement, le système inclura des modes Normal, Sport et Track (piste) avec des niveaux de sonorité spécifiques. Toutefois, selon Matt Flis, ingénieur des systèmes d’échappement chez Ford, les gens deviennent irrités lorsque des bruits s’approchent de 80 décibels. Le mode Quiet règle le nouveau sonore du V8 de 5,0 litres à 72 décibels, soit une baisse d’environ dix dB par rapport au mode Normal.

De plus, Ford apporte une innovation supplémentaire avec la fonction Quiet Start. À l’aide d’un menu dans l’ordinateur de bord de la voiture, le propriétaire peut régler un horaire de démarrage en mode silencieux. Autrement dit, entre 6 h et 9 h le matin, ou à partir de 21 h, par exemple, la Mustang GT démarrera toujours en mode silencieux. Chez Ford, on surnomme cette fonction le Good Neighbour Mode.

L’idée du mode silencieux et de la fonction Quiet Start est venue de Steve von Foerster, ancien directeur de l’ingénierie chez Ford, maintenant à la tête de l’équipe expérience utilisateur. Un beau matin, en quittant sa demeure au volant d’une Mustang Shelby GT350, le rugissement profond du V8 a exaspéré un voisin qui a composé le 911 pour déposer une plainte de bruit.

Le prix de l’échappement actif sera connu plus tard, lorsque les PDSF de la Ford Mustang GT 2018 seront annoncés. Évidemment, on s’attend à ce que ce système soit éventuellement disponible pour la Shelby GT350 aussi.