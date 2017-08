Pneus BFGoodrich élargit sa gamme de pneus avec le lancement du pneu Advantage T/A Sport LT. Ce pneu quatre saisons pour multisegments, VUS et camions légers est une déclinaison du pneu Advantage T/A Sport de BFGoodrich commercialisé en 2016.

Les pneus Advantage T/A Sport et Advantage T/A Sport LT de BFGoodrich sont tous deux fabriqués à partir de technologies évoluées et conçus pour offrir la combinaison idéale de performance et de polyvalence. Cette gamme toutes saisons répondant à tous les besoins se caractérise également par sa résistance à l’aquaplanage, son adhérence dans la neige et sa tenue de route améliorée. De fait, la gamme de pneus Advantage T/A Sport tient compte de l’expérience des conducteurs lors de situations réelles de changement des conditions météorologiques et routières.

« Pneus BFGoodrich est depuis longtemps sur le marché un chef de file des pneus de performance, que ce soit sur route ou hors-piste, soutient Fred Ollendorff, Responsable Canada pour le marketing des pneus sur route BFGoodrich. L’entreprise s’est pleinement engagée à transférer les technologies qui favorisent la haute performance et qui profiteront aux automobilistes. Au cœur de la conception de cette gamme de produits se trouve une double exigence : toutes conditions et tout usage. Nous sommes déterminés à offrir le produit qui, sur le marché, offre la tenue de route la mieux équilibrée et la plus constante. Le pneu Advantage T/A Sport LT a démontré ses performances en conditions hivernales, une tenue de route exceptionnelle dans sa catégorie et une stabilité de la direction constante dans toutes les conditions météorologiques. »

C’est essentiellement grâce aux technologies que les pneus Advantage T/A Sport affichent telle performance : d’une part les lamelles actives 3D autobloquantes qui multiplient le nombre d’arêtes mordantes et qui sont conçues pour augmenter l’adhérence dans la neige et sur la glace, et d’autre part la technologie Aqua-Flume qui se traduit par un réseau complexe de rainures destiné à évacuer l’eau de la surface de contact. Notons également, parmi les caractéristiques d’importance, une profondeur de sculpture maximale qui favorise une performance uniforme tout au long de la durée de vie du pneu.

Le pneu Advantage T/A Sport LT présente en outre une structure et des composés de gomme améliorés qui lui on permit d’obtenir la certification hivernale 3PMSF (trois pics avec un flocon de neige) qui répond aux exigences élevées d’adhérence dans la neige de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (TRAC).

Le pneu Advantage T/A Sport LT est d’abord offert en 12 dimensions; en 2017, la gamme sera élargie à 33 dimensions, ce qui permettra de couvrir 70% des montes pour les VUS et camions légers. Cet élargissement de la gamme s’inscrit dans la stratégie de simplification de l’offre de produits de la marque. De fait, quatre anciennes gammes de produits ont été réunies en une seule. Six autres dimensions seront commercialisées dans le premier trimestre de 2018.

Le pneu Advantage T/A Sport LT affiche une meilleure adhérence dans la neige de 30% meilleure1 que les pneus des principaux concurrents, une résistance à l’aquaplanage de 9% meilleure et une tenue de route de 10% meilleure que la génération de pneus antérieure. Le pneu a également démontré une longévité kilométrique supérieure de 15 000 km par rapport à la précédente génération de pneus.

Le pneu Advantage T/A Sport LT de BFGoodrich tire est offert en dimensions de 15 à 22 pouces pour les cotes de vitesse T, H et V ; 12 autres dimensions seront offertes (2 x 18 po, 5 x 19 po, 4 x 20 po et 1 x 22 po).

Dimensions lors du lancement en mars 2018: