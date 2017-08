Force est d’admettre que l’on se dirige lentement, mais surement vers l’électrification des véhicules. Alors que plusieurs constructeurs dont BMW, Volvo, Mercedes-Benz et Audi ont déjà annoncés que d’ici quelques années, tous les véhicules seront électriques ou comporteront une assistance électrique, certains pays comptent carrément interdire la circulation de véhicules à essence et au diesel sur leur territoire d’ici environ 25 ans.

La France en a récemment fait l’annonce et cette fois, c’est au tour de l’Angleterre d’affirmer qu’elle compte interdire la vente de tous les véhicules de tourisme à essence et au diesel sur son territoire d’ici 2040. Cette décision a été prise afin de réduire les émissions nocives, responsables de plusieurs problèmes de santé et entrainant la mort de 40 000 citoyens anglais annuellement, selon le gouvernement.

Ces mesures font partie d’un plan élaboré comprenant d’ici là un investissement massif dans le développement d’infrastructures de recharge et dans l’aide à la commercialisation de véhicules à faible émissions.

Selon plusieurs, le plan est ambitieux, mais alors que certains acteurs le décrient, des environnementalistes croient que son déploiement n’est pas assez rapide.

Est-ce que Montréal et Québec feront des annonces similaires un jour?