Le VUS intermédiaire de Chevrolet a été entièrement redessiné pour l’année-modèle 2018. Légèrement plus gros que la première génération, le Traverse 2018 est toutefois plus léger. Il est également plus spacieux pour les passagers, alors que le volume de chargement diminue tout en demeurant le VUS le plus logeable de sa catégorie qui comprend le Ford Explorer, le Toyota Highlander et le Honda Pilot, entre autres. De plus, il peut accueillir jusqu’à huit passagers.

Au choix sous le capot, un V6 de 3,6 litres développant 305 chevaux ou un quatre cylindres turbo de 2,0 litres produisant 255 chevaux. Les deux sont jumelés à une boîte automatique à neuf rapports, alors que le rouage intégral est disponible en option.

General Motors vient de dévoiler les prix du Chevrolet Traverse 2018, qui misera sur plusieurs déclinaisons, dont la High Country plus luxueuse. Aux PDSF suivants, il faut ajouter 2 050 $ en frais de transport et de préparation.

Traverse LS : 34 845 $

Traverse LS TI : 37 895 $

Traverse LT tissu : 39 195 $

Traverse LT tissu TI : 42 195 $

Traverse LT True North TI : 47 495 $

Traverse Premier TI : 52 495 $

Traverse Premier TI édition Redline : 53 490 $

Traverse High Country TI : 58 495 $