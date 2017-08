L’industrie de l’automobile utilise le même processus de mise en marché depuis des lunes. On profite habituellement des événements grand public comme levier promotionnel pour le lancement d’une voiture ou d’un concept. Et pour ce qui est des concepts, laissez-moi vous dire que ça pullule! Récemment, dans le cadre du lancement du film « Valerian et la cité des mille planètes », Lexus a mis de l’avant son SKYJET, un engin volant monoplace qui apparaît à plusieurs reprises dans le long métrage.

Le SKYJET a été conçu par l’équipe de création de Valerian qui avait l’ambition de construire un véhicule fonctionnel dans notre réalité, mais surtout très maniable dans le monde du futur illustré par le long métrage. Pour ce faire, l’équipe s’est associée avec les designers du constructeur Lexus qui en a profité pour intégrer certaines technologies sur lesquelles ils travaillent depuis un certain temps. Cela m’emmène notamment à penser à l’échec des premiers vols de Toyota il y a quelques mois… Quoi qu’il en soit, continuons!

Lors du lancement, plusieurs vedettes dont Rihanna, Kris Wu, Cara Delevingne et Dane DeHaan ont pris la pose devant ledit véhicule. Le long métrage a retenu l’attention du public entre autres pour son budget impressionnant et son concept unique, mais aussi pour son originalité.

Selon Spiros Fotinos, chef de la marque et du marketing chez Lexus, le futur est ce qu’on décide d’imaginer. Selon lui, le SKYJET alimente notre imagination et nous inspire à sauter à pieds joints vers l’avenir. Bon, il n’allait évidemment pas dénigrer le projet, mais il n’en demeure pas moins que le concept de la voiture est plutôt cool. Ça, on doit le lui accorder!