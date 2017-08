Vous connaissez le D23 Expo? Cet événement prisé des fans de Disney? Personnellement, je ne suis pas du tout familier avec cette célébration. J’ai donc fait mes recherches et je suis tombé sur une petite perle rare du web. Et cette perle, elle est rose, a de grandes oreilles et porte une robe à pois…

Depuis 2009, Disney célèbre la magie, la merveille et les aventures de son monde imaginaire au travers d’un rassemblement unique en son genre. On y retrouve de nombreuses primeurs concernant les prochains grands projets de Disney comme les parcs d’attractions ou même les prochains films qui prendront l’affiche! De plus, on prépare une série d’ateliers mettant en vedette les personnages cultes de ce monde imaginaire unique en son genre!

Cette année, Honda a annoncé que le D23 Expo sera l’hôte de leur toute nouvelle Odyssey 2018, la voiture officielle de Minnie Mouse. Cette annonce a été faite dans le cadre de la célébration du partenariat qui unit Honda à Disney-ABC depuis 1995. Pour l’occasion, Honda a modifié quelque peu le design de sa Minnie fourgonnette afin d’attirer les regards des enfants, et du même coup, celui des parents.

En plus des deux immenses oreilles disposées de chaque côté de la voiture, on y a ajouté les pois blancs distinctifs du costume de Minnie Mouse. De plus, on a pris bien soin de fixer une immense boucle noire sur le toit du véhicule.

Cette édition unique Minnie Van Odyssey a été exposée dans la section « Le style de Minnie » où on y a affiché une série de robes uniques en leur genre que le personnage a portées au fil des années. De plus, les enfants ont pu poser avec une mascotte du personnage à bord du véhicule et ont reçu un souvenir de leur passage dans la Minnie Van.

Il sera possible d’observer la voiture dans des films de Disney durant la prochaine année. De plus, Honda et Disney font tirer des vacances de style tout-inclus dans un des nombreux Disneyland Resort. Puisque le modèle n’a été fait qu’en un seul exemplaire, soyez attentifs. Si vous apercevez cette voiture, prenez-la vite en photo!