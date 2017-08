Habituellement, c’est notre mécanicien de famille qui nous indique le moment où l’on doit remplacer nos vieux pneus par des nouveaux. Lorsque vient le temps de changer de saison, il manipule nos pneus et les évalue pour ensuite nous en conseiller de nouveaux, le cas échéant. Cependant, si vous avez deux ensembles complets de jantes et de pneus et que vous faites vos changements dans votre garage, cette évaluation a tendance à être oubliée ou, du moins, négligée. Nokian Tires, un fabricant de pneus finlandais, a développé un mode d’évaluation précis et rapide pour mesurer l’état de vos pneus.

Nokian Tires se vante non seulement, année après année, de fabriquer les meilleurs pneus adaptés pour les conditions difficiles, mais surtout d’offrir au consommateur des déplacements sécuritaires en tout temps. Et pour y arriver, ils ont développé un système d’évaluation de l’usure des pneus nommé SnapSkan. Il s’agit d’une plaque disposée sur le sol où la voiture n’a qu’à rouler tranquillement au-dessus. Un laser étudie l’état de votre chaussure et en fait une évaluation en trois dimensions pendant qu’une caméra photographie votre plaque d’immatriculation. Ensuite, vous pouvez télécharger une application mobile, insérer le numéro de votre plaque d’immatriculation et on vous affichera les résultats de votre évaluation. Dans certains cas, on vous envoie même ces informations par SMS!

Selon les études de Nokian Tires, environ 25% des accidents se produisent en raison d’une chaussure dont l’usure est inférieure au seuil minimum acceptable. Les véhicules sont donc plus susceptibles de faire de l’aquaplanage et d’augmenter leur distance nécessaire pour effectuer un freinage complet, ce qui fait croître les risques d’accident de la route.

Avec le développement d’une telle technologie, la compagnie finlandaise croit que les méthodes d’évaluation de l’usure des pneus seront changées en Europe comme en Amérique, et ce, au profit des conducteurs! Dans le nord du vieux continent, ces capteurs ont été installés à l’entrée de certains lave-autos et stations-service. L’idée est logique dans la mesure où ce sont des endroits achalandés souvent visités par les usagers de la route. Selon le PDG de Nokian Tires, Ari Lehtoranta, si ce projet sauve une seule vie, il sera un succès.