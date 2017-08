La Coupe Nissan Micra présentera la fin de semaine prochaine les septième et huitième courses de sa saison 2017, dans le cadre du toujours très populaire Grand Prix de Trois-Rivières. Un événement qui affiche un record de billets vendus en prévente et qui s’annonce disputé en piste, avec une lutte pour le titre qui regroupe cinq pilotes, mais aussi autour de la piste alors que Nissan Canada proposera aux fans et propriétaires de la marque une multitude d’activités, toutes plus diversifies et palpitantes les unes que les autres.

Kevin King

Ayant très légèrement augmenté son avance au premier rang du championnat toutes-catégories après sa victoire au Circuit Mont-Tremblant le mois dernier, le pilote québécois Kevin King aborde l’événement avec l’espoir de conserver la tête du championnat, face aux coéquipiers de l’équipe Total Xavier Coupal et Olivier Bédard, les champions 2016 et 2015. Si ces trois pilotes sont les favoris, il ne faut surtout pas oublier Jean-Michel Isabelle, auteur de deux victoires en début de saison et quatrième au championnat, tout comme l’Australien Keishi Ayukai, cinquième.

Sixième toutes-catégories et premier de la classe Sénior, Normand Boyer tentera de renouer avec le succès dans cette classe, après avoir été devancé par Metod Topolnik lors de trois des quatre dernières courses. Chez les recrues, le championnat est dominé par Nicolas Barrette, l’un des fils du comédien et également pilote dans la série, Michel Barrette.

Michel Barrette et ses fils Nicolas et Martin

Le nom de Michel Barrette ne sera pas uniquement cité pour ses performances en piste lors de la présence de la Coupe Nissan Micra, pour une troisième année de suite, au GP3R. En effet, le célèbre comédien et humoriste sera en vedette du spectacle gratuit « De la piste à la scène », présenté par Nissan, qui aura lieu dans le port de Trois-Rivières samedi 12 août dès 20 heures. Le grand gagnant de La Voix 3, Kevin Bazinet, succèdera à Michel Barrette sur la scène.

Kevin Bazinet

« Nous avons souhaité organiser un évènement familial et unique afin de réunir les propriétaires de véhicules Nissan autour de la Coupe Nissan Micra pour les remercier de leur confiance envers la marque, explique Joni Paiva, président de Nissan Canada. Fidéliser et rencontrer nos clients est important pour nous et c’est pour cette raison que nous avons organisé cet évènement qui saura plaire à tous. Nous sommes ravis d’accueillir Michel Barrette et Kevin Bazinet, deux célébrités très appréciés des québécois pour un spectacle original et unique, associant l‘humour et la musique. Tenir cet évènement à Trois-Rivières est l’endroit idéal, la Mauricie est au centre du Québec, ce qui permettra d’accueillir nos clients de toute la province et leur faire découvrir le magnifique spectacle offert sur la piste par les pilotes de la Coupe Nissan Micra » conclut-il.

Une section privilège à l’avant-scène sera réservée exclusivement aux propriétaires de véhicules de marque Nissan. Ces clients auront simplement à présenter leur clé Nissan pour y accéder. Ils bénéficieront ainsi d’un emplacement de choix pour y admirer les feux d’artifices « La Magie des feux » qui auront lieu immédiatement après le spectacle.

Ce ne sera évidemment pas la seule activité offerte par Nissan au Grand Prix de Trois-Rivières.

Comme pour toutes les autres épreuves de la saison, les propriétaires de Nissan Micra sont de nouveau invités à assister gratuitement à l’événement (2 billets d’admission générale par propriétaire), il suffit de s’inscrire au plus vite (offre limitée aux 350 premiers) : http://www.coupemicra.com/inscriptionevenement/

De nombreux privilèges seront aussi offerts aux propriétaires de véhicules de marque Nissan présents sur le site : Sur simple présentation de leur clé Nissan, ils auront ainsi accès à la tente hospitalité Nissan qui offrira une zone de détente située dans les enclos de la Coupe Nissan Micra. Ils auront aussi le plaisir de piloter une Nissan GT-R sur un simulateur de course, de participer à des concours exclusifs, de profiter de rafraîchissements et encore plus. Les visiteurs auront aussi accès aux enclos des équipes de la Coupe Nissan Micra et l’opportunité de rencontrer les pilotes de la série.

Les clients Nissan qui visiteront la tente hospitalité Nissan sur le site du GP3R recevront aussi une invitation exclusive pour participer au « Grand BBQ Nissan » qui se tiendra le samedi 12 août, à 18h près de la scène principale installée au Parc Portuaire du centre-ville.

Pas moins de vingt-six pilotes de la Coupe Nissan Micra sont inscrits à cet événement. Ils seront en piste à quatre reprises :

• Vendredi 11 août, entre 12h15 et 12h45 pour la séance d’essais libres, suivie entre 15h55 et 16h25 de la séance de qualification.

• Samedi 12 août, la première des deux courses aura lieu à 10h45 et sera suivie à midi d’une séance d’autographes des pilotes, au paddock de la Coupe Nissan Micra en arrière du premier virage du circuit.

• Dimanche 13 août, la Coupe Nissan Micra présentera sa seconde course de la fin de semaine, de 11h15 à 11h45, soit tout juste avant le début des cérémonies de la course de NASCAR. Une seconde séance d’autographes sera aussi proposée entre 13h00 et 13h30.

Les internautes pourront obtenir en temps réel les informations pertinentes en direct de la piste sur le compte Twitter de la série : @CoupeMicra.

Et, pour tous ceux qui n’auront pas la chance d’assister au Grand Prix de Trois Rivières, la séance de qualification et les deux courses de la Coupe Nissan Micra seront retransmises en direct sur la page Facebook de la série, une occasion unique de profiter à distance du spectacle offert par les pilotes sur la piste.

Classement général du championnat après quatre courses :

http://www.coupemicra.com/2017-Resultats_ClassGen

Calendrier de la saison 2017 de la Coupe Nissan Micra :

Du 19 au 21 mai Victoria Day Weekend SpeedFest, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 26 au 28 mai Classique de printemps, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 21 au 23 juillet Classique d’été, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Du 11 au 13 août Grand Prix de Trois-Rivières, Québec

Du 1 au 3 sept. NASCAR Weekend, Canadian Tire Motorsport Park, Ontario

Du 22 au 24 sept. Classique d’automne, Circuit Mont-Tremblant, Québec