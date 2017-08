Oui, vous avez bien lu ! Le fabricant allemand BMW s’est associé avec la multinationale Puma pour la création et la commercialisation d’une chaussure unique en son genre. Cette association est issue d’un projet mis de l’avant pas le constructeur automobile pour promouvoir les déplacements en milieu urbain.

Le Puma X-Cat Disc est doté d’un système de laçage automatique. Il ne suffit que de quelques réglages selon vos préférences et votre style de déplacement et le tour est joué. Par la suite, lorsque vous enfilerez votre chaussure, elle se refermera automatiquement sur votre pied, selon les paramètres établis au préalable. Les souliers sont également construits à partir d’un tissu spécial créé par BMW. Ledit tissu est extrêmement extensible, très résistant et il respire bien.

Les plans de la chaussure ont été dessinés par le studio DesignWorks, une compagnie spécialisée dans le design faisant partie du Groupe BMW.

Le Puma X-Cat Disc a été inspiré par une voiture concept de 2008, la BMW GINA Light Visionary Model. Cette voiture était recouverte du tissu utilisé par la chaussure X-Cat Disc. Il s’agissait d’une structure métallique recouverte d’un tissu extensible et résistant capable de faire face à toutes les intempéries de la route.

Quoique la chaussure soit sur le marché depuis un moment, elle se vend toujours sur le web. Elle se détaille entre 50$ et 200$ et vise les amoureux de technologie. Une chose demeure certaine. Si vous achetez ce soulier, soyez assurés que vous vous ferez remarquer … Au moins, il n’y a pas de risque de vous enfarger dans vos lacets !