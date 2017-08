Saint-Joseph-de-Kamouraska, le 10 août 2017.

Simon Dion-Viens sera en piste le week-end prochain à l’occasion de la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Le pilote du Kamouraska sera au volant de son puissant bolide NASCAR, la voiture Dodge Challenger 25 Castrol Canada, supportée par Bestbuy Pièces d’auto,WE Finances et Olivier Kamouraska Chrysler.

Fort de sa 6e position lors de la dernière épreuve à Mirabel, Dion-Viens aura encore à faire face à un défi de taille en partageant la piste avec les meilleurs pilotes canadiens tels Alex Tagliani et Andrew Ranger.

« Nous avons bien performé depuis le début de la saison et nous prévoyons arriver en force pour le Grand Prix de Trois-Rivières. En collaboration avec l’équipe CBRT, nous avons retravaillé les réglages de la voiture 25 et nous espérons de bonnes performances » nous explique Simon.

« C’est toujours spécial d’être en piste à Trois-Rivières. J’adore le circuit ainsi que l’ambiance qui y règne. Il s’agit d’un évènement majeur et une bonne opportunité pour moi d’offrir une excellente visibilité à mes partenaires. Des gens de Castrol Canada, Bestbuy Pièces d’auto, WE Finances et d’Olivier Kamouraska Chrysler seront d’ailleurs sur place pour m’encourager » poursuit Dion-Viens.

Il est à noter que Dion-Viens a d’ailleurs connu beaucoup de succès par le passé dans les rues trifluviennes dont deux victoires en 2013 dans la série canadienne Supercar.

Horaire et diffusion du GP3R

Simon Dion-Viens sera en piste avec la Dodge Challenger 25 CastrolCanada/BestbuyPiècesd’auto/WE Finances/OlivierKamouraskaChrysler à compter de 12h30 samedi pour des pratiques. Le départ de la course de 50 tours aura lieu à 14h15 dimanche.

Il sera d’ailleurs possible pour les amateurs d’écouter la course en direct à la télévision sur les ondes de RDS2 et de TSN.

Simon Dion-Viens tient d’ailleurs à remercier ses principaux partenaires : Castrol Canada, Bestbuy Pièces d’Auto, WE Finances, Olivier Kamouraska Chrysler, Le Grand Prix de Trois-Rivières, Le Guide de l’Auto, les Entreprises Rémi Charest, le FM107, KOMSTK Wrap/design et Construction Luc Moreau.

Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport

À propos de Castrol Canada : Wakefield Canada est le distributeur national pour tous les produits de grande qualité Castrol ainsi que pour les dégraisseurs SuperClean. Wakefield Canada assure la distribution aux détaillants automobiles, commerciaux, d’équipements lourds ainsi qu’aux concessionnaires de motos et de véhicules récréatifs. Ce sont des leaders dans l’industrie; ils offrent un programme de marketing très bien structuré afin d’optimiser la croissance de la marque dans les commerces au détail. Wakefield Canada assure les ventes, le marketing et la distribution de leurs produits chez plus de 5000 clients à travers le Canada. Ils sont actifs dans plusieurs segments : vente au détail, grossiste, distribution de pièces automobiles et d’équipement lourd, ateliers mécaniques franchisés, service de lubrification Express, flottes et compagnies de véhicules lourds, concessionnaires de véhicules neufs, opérateurs d’engins de chantier et de véhicules hors route, fabricants d’équipement d’origine (OEM) et flottes municipales.

Vous pouvez suivre Castrol sur Facebook et Twitter @CastrolCanada.

Information : Simon Dion-Viens / 418 860-6135