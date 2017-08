Tout bon parent doit relever ce défi! Il n’est pas impossible de conserver une voiture propre, mais il n’en demeure pas moins très difficile. Pour parvenir à accomplir cette mission, vous devez vous préparer convenablement. Et comme dans tout bon film de James Bond, assurez-vous de posséder le bon équipement.

1. Organisateur de siège arrière

Cet organisateur est intéressant parce qu’il comprend tous les essentiels de voyage pour occuper les enfants derrière. On y retrouve un espace pour insérer une tablette, un toutou, une gourde, une collation et d’autres accessoires de dessins par exemple. Il s’accroche facilement derrière l’appuie-tête du siège avant et n’est pas encombrant pour les voitures avec un habitacle plus restreint.

2. Organisateur de coffre

L’organisateur de coffre peut facilement être méprisé, mais prenez le temps de bien y réfléchir. Nous avons tous des essentiels que nous traînons en voiture comme un balai à neige ou des câbles de survoltage durant l’hiver. Il ne suffit que d’un virage plus rapide et le tout est vite éparpillé dans votre coffre. Cet organisateur évitera de voir son coffre en désordre et conservera tout son contenu dans un même espace.

3. Poubelle avec un couvercle

Enfin une poubelle qui est recouverte pour éviter les odeurs. En hiver, on s’en sort généralement assez bien en raison du temps plus frais, mais lorsqu’il fait chaud l’été, la pelure de banane devient rapidement nauséabonde! Ce genre de poubelle vous permettra de vous débarrasser de vos déchets sans pour autant empester l’habitacle.

4. Sac de rangement pour pare-soleil

Il fut un temps ou ce genre de rangement servait à conserver les CD préférés du conducteur. Maintenant, avec nos baladeurs audio, plus besoin! Les sacs de rangement fixés au pare-soleil servent plutôt à conserver un crayon ou des cartes de points bonis à portée de main. Malgré leur vocation différente, ces rangements sont toujours aussi pertinents et utiles!

5. Filet de téléphone pour voiture

Cette petite babiole n’est pas aussi superflue qu’on ne le croirait. Lorsque l’on prend place dans une voiture, on met souvent notre téléphone portable dans un porte-gobelet, ce qui peut devenir dérangeant lorsque vous traînez une bouteille… Un petit filet vous donnera l’opportunité d’alléger vos poches sans pour autant prendre la place de votre gourde!