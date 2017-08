car2go, le service d’autopartage le plus vaste et florissant au monde, a annoncé que dès le jeudi 10 août, ses 50 000 (et plus) membres montréalais pourront se mettre au volant des nouveaux véhicules Mercedes-Benz CLA à traction intégrale et des GLA à quatre portes pouvant accueillir cinq passagers.

Plus de 100 nouveaux véhicules Mercedes-Benz CLA et GLA prendront d’assaut les rues de Montréal dès aujourd’hui. Ces véhicules sont fin prêts à transporter les Montréalais du point A au point B de manière sécuritaire, avec classe et confort pour les sorties en soirée, les excursions à La Ronde en famille, ou encore une escapade à Québec.

« L’ajout des nouveaux véhicules Mercedes-Benz répond à la demande des membres », explique Jérémi Lavoie, directeur de car2go à Montréal. « Ces véhicules idéaux pour les familles peuvent accommoder plus de passagers et comportent la traction intégrale 4MATIC, parfaite pour la conduite hivernale. Ces véhicules comportent aussi toutes les commodités et les dispositifs de sécurité pour lesquels Mercedes Benz est reconnue. Les membres car2go ont très bien accueilli ces nouveaux véhicules partout où ils ont été introduits. C’est pourquoi nous nous attendons à la même réception enthousiaste de la part de nos membres montréalais. »

Les nouveaux véhicules assurent une expérience car2go qui se distingue par la fluidité, la rapidité et l’optimisation, mettant en vedette la technologie de pointe de car2go par l’intermédiaire de son application d’autopartage gratuite. Cette nouvelle technologie permet aux membres de localiser une Mercedes-Benz ou une smart car2go et de la déverrouiller en quelques secondes à l’aide de leur téléphone intelligent comme s’ils avaient la clé en main. Les membres peuvent aussi choisir entre les modèles de Mercedes et de smart et voir les niveaux de carburant dans l’application. Les véhicules car2go Mercedes-Benz prendront la route au coût de 0,47 $ la minute, alors que le tarif des smart fortwo sera de 0,41 $ la minute.

Jetez un coup d’œil aux nouveaux car2go : les Mercedes-Benz CLA et GLA

La CLA 2018 de Mercedes-Benz car2go est un modèle coupé à quatre portes charmant et attirant, et la GLA 2018 de Mercedes-Benz est un petit VUS aux allures sport avec une capacité de chargement supérieure. La centaine (et plus) de modèles CLA et GLA de Montréal comporte le système de traction intégrale reconnu 4MATIC qui permet une adhérence maximale à la route dans tous types de conditions routières, le freinage adaptatif, l’avertisseur d’angle mort, une caméra de recul, les sièges chauffants, l’accès mains libres au coffre et l’intégration complète du téléphone intelligent. Les Mercedes-Benz car2go sont disponibles en trois couleurs : noir nocturne, blanc cirrus et argent polaire.

Plus d’informations sur les fonctions :

• La caméra de recul : offre une vision à 180 degrés au conducteur, afin de faciliter la marche arrière

• L’avertisseur d’angle mort : avertis le conducteur lorsqu’un objet ou un véhicule se trouve dans son angle mort

• Le freinage adaptatif : une technologie fonctionnant par radar qui peut freiner de manière autonome jusqu’à une vitesse de 105 km/h et qui avertit le conducteur lorsqu’un véhicule s’approche rapidement de manière à éviter une collision. Cette technologie fonctionne aussi avec les objets stationnaires.

• Les sièges chauffants, le système Bluetooth, le système de navigation et le toit panoramique

• Plusieurs coussins gonflables et les freins ABS

• L’intégration complète du téléphone intelligent, qui comprend le Carplay d’Apple et Android Auto

• Un moteur turbo 4 cylindres avec un bon rendement énergétique qui permet une accélération rapide et consomme peu d’essence : 8,8 L aux 100 km pour la CLA, et 9,1 L aux 100 km pour la GLA. Cette performance impressionnante est due en partie à la fonction de démarrage/arrêt ECO novatrice Mercedes-Benz qui coupe le moteur durant les arrêts, afin de réduire la consommation de carburant, et qui redémarre le moteur dès que le conducteur appuie sur l’accélérateur.

À propos de car2go à Montréal

• car2go a été lancé à Montréal en octobre 2013. La flotte car2go montréalaise comptait alors 250 véhicules smart fortwo.

• En juillet 2017, le nombre de membres car2go à Montréal a dépassé les 50 000. La flotte montréalaise comporte plus de 450 véhicules et chaque car2go est partagé par environ 110 membres locaux.

• car2go ajoute plus de 100 véhicules Mercedes-Benz à sa flotte montréalaise.

• Depuis le lancement de car2go dans la métropole québécoise, les membres montréalais ont conduit environ 10 millions de kilomètres avec car2go, assez pour faire le tour de la terre près de 250 fois.

Inscription gratuite pour les nouveaux membres à Montréal

Pour un temps limité, car2go offre aux Montréalais l’inscription gratuite ainsi que des crédits de conduite en prime aux nouveaux membres car2go. Téléchargez l’application car2go ou inscrivez-vous sur le site Web car2go.com en utilisant le code promotionnel BENZ pour recevoir 10 $ de crédit de conduite et profiter de l’inscription gratuite. car2go couvre les assurances, le stationnement, le carburant et l’entretien sans vous faire payer un sou de plus. Les membres ne paient que le temps d’utilisation du véhicule.