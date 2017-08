Connaissez-vous l’œuvre littéraire de Jules Verne « Le tour du monde en 80 jours » ? Rassurez-vous, il ne sera pas question de littérature dans ce texte, mais bien du constructeur japonais Honda !

Depuis plus de quatre décennies, Honda travaille à développer un avion privé adapté pour les petits groupes devant parcourir de grandes distances. Et pour faire la promotion de son nouvel appareil, le HondaJet, la filiale aéronautique de Honda utilise les récits de Jules Verne comme thème de sa tournée mondiale.

Le tour du monde dans son propre avion

Kim et Julian MacQueen, fondateurs de la chaîne d’hôtels Innisfree, se sont procuré un HondaJet il y a peu de temps. Dans le cadre de cette tournée promotionnelle, ils grimperont à bord de leur tout nouvel avion et paraderont dans divers aéroports du globe. Alors que les MacQueen visiteront différents hôtels et restaurants, l’équipe de HondaJet donnera l’opportunité à certains clients potentiels de visiter l’avion et même d’y faire un tour !

Cette formule est pour le moins unique dans le monde de l’aviation. En d’autres mots, on utilise l’avion d’un client ainsi que son image publique pour faire une tournée promotionnelle. Selon le PDG de la filiale aéronautique de Honda, Michimasa Fujino, l’objectif de cette démarche est de démontrer la qualité du produit dans un cadre accueillant, familial et convivial.

Le meilleur appareil… selon Honda

Selon le constructeur, le HondaJet est le plus rapide, le plus silencieux, le plus économe et celui qui vole le plus haut dans sa catégorie. Il est équipé d’un moteur disposé au-dessus des ailes, ce qui augmenterait considérablement ses performances. De plus, il possède la plus grande capacité de chargement et la meilleure insonorisation de sa catégorie.

Le tour du monde en 80 jours a pris son envol le 4 août dernier en Floride et se terminera au milieu du mois d’octobre prochain. Ensuite, l’équipe retournera dans ses bureaux de Greensboro en Caroline du Nord et continuera de développer des avions !