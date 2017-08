Dans la catégorie des VUS, Volvo offre le XC60 et le XC90. Au Canada, ces modèles sont d’ailleurs les meilleurs vendeurs de la marque ! Cependant, avec la popularité grandissante des VUS sous-compacts, le constructeur suédois se retrouve démuni face aux GLA de Mercedes-Benz ou Macan de Porsche, par exemple. En contre-attaque, Volvo annonce des bribes d’informations concernant le lancement de son futur XC40 !

Dans un communiqué de presse, Volvo a annoncé que ce nouveau venu sera une bête de style. On ne parle que très peu des moteurs qui seront offerts, mais pour ce qui est du look et du confort, nous en aurons pour votre argent.

On sait qu’il y aura un éventail de couleurs, c’est déjà ça de pris…

Effectivement, le XC40 aura droit à un large éventail de 12 couleurs extérieures. Nous pouvons présumer qu’il y aura les couleurs classiques de Volvo ainsi que quelques couleurs spéciales comme l’orangé. Mais ce ne sont que des suppositions.

Pour ce qui est de l’intérieur, le Volvo n a dévoilé que très peu de détails. Comme vous pouvez le constater, les clichés fournis ne sont pas très explicites ! On sait cependant que le XC40 sera le plus extravagant dans sa catégorie, mais aussi celui offrant le plus grand choix de couleurs.

Thomas Ingenlath, le chef du design chez Volvo, division automobiles, affirme que « le XC40 sera frais, créatif et distinctif. Il s’adressera aux conducteurs urbains à la personnalité forte qui aiment se distinguer dans les rues des grandes villes.»

Rassurez-vous, le XC40 sera également offert en version R-Design. On reconnaîtra cette livrée grâce à ses éléments plus sportifs.

Le XC40 complètera la gamme de VUS offerts chez Volvo. On ne sait toujours pas la date de son lancement, mais on sait qu’elle ne saura tarder. Lorsque l’équipe du Guide de l’auto sera mise au courant, vous le saurez aussitôt. Parole de scout !