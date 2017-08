Avant son dévoilement mondial officiel, qui pourrait se dérouler au prochain Salon de l’auto de Francfort en septembre, ou peut-être même le Salon de Los Angeles en novembre, le tout nouveau BMW X2 a été révélé enveloppé de ce que le constructeur appelle « un design de camouflage spectaculaire qui est absolument parfait pour une excursion dans la jungle. » Évidemment, il parle de la jungle urbaine.

Afin de ne pas gâcher la surprise, le BMW X2 2018 est enveloppé de jaune, de gris et de noir, qui cache les détails stylistiques du multisegment. On peut quand même nettement discerner les éléments de la signature visuelle de BMW. Ce dernier appelle le X2 un coupé d’activités sportives, et à moins de briser la tradition, il constituera un frère plus sportif au VUS sous-compact BMW X1.

Pas d’annonce officielle sur les motorisations, mais le nouveau véhicule partagera probablement le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, la boîte automatique à huit rapports et le rouage intégral du X1, pour une puissance de 228 chevaux et un couple de 258 livres-pied. On peut aussi s’attendre à – ou souhaiter, en tout cas – une version M Performance avec un peu plus de muscle sous le capot.