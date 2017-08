Les vénérables coupés et cabriolets 370Z, en vente dans leur forme actuelle depuis 2009, poursuivent leur carrière en 2018 avec quelques retouches stylistiques, une nouvelle version de milieu de gamme et un prix de base inchangé de 29 998 $ avant les frais de transport et de préparation.

Toutes les variantes de la Nissan 370Z 2018 obtiennent des blocs optiques et des feux arrière noircis ainsi qu’un diffuseur de pare-chocs arrière noir. On a également ajouté une nouvelle couleur de carrosserie, Passion Red.

Comme toujours, la 370Z est équipée d’un V6 de 3,7 litres développant 332 chevaux et un couple de 270 livres-pied, transmis aux roues arrière par l’entremise d’une boîte manuelle à six rapports – qui obtient un embrayage EXEDY plus performant – ou d’une automatique optionnelle à sept rapports. La 370Z NISMO mise toutefois sur une puissance de 350 chevaux et 276 lb-pi.

Le coupé Nissan 370Z 2018 en version de base comprend une liste d’équipement plutôt sommaire, mais gagne deux haut-parleurs cette année pour un total de six. La nouvelle version 370Z Sport compte sur des jantes en alliage RAYS de 19 pouces, des ailerons avant et arrière, des freins plus performants, un différentiel à glissement limité, une chaîne audio BOSE et des rétroviseurs extérieurs chauffants – le tout pour 33 998 $.

Voici les PDSF de la Nissan 370Z 2018 :

370Z coupé, manuelle à six rapports : 29 998 $

370Z coupé Sport, manuelle à six rapports : 33 998 $

370Z coupé Sport, automatique à sept rapports : 35 498 $

370Z coupé Tourisme, manuelle à six rapports : 44 298 $

370Z coupé Tourisme, automatique à sept rapports : 45 798 $

370Z coupé NISMO, manuelle à six rapports : 48 298 $

370Z Roadster Tourisme, manuelle à six rapports : 49 698 $

370Z Roadster Tourisme Sport, manuelle à six rapports : 53 798 $

370Z Roadster Tourisme Sport, automatique à sept rapports : 55 298 $