L’humoriste Michel Barrette réalise un rêve à 60 ans, celui d’être coureur automobile. Le plaisir est d’autant plus grand puisqu’il le fait en compagnie de de deux de ses fils, Nicolas et Martin. Nous l’avons rencontré à sa sortie de piste dans le cadre de la huitième course de la Coupe Nissan Micra disputée au Grand Prix de Trois-Rivières.

