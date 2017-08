Il y a peu de temps, nous vous avons parlé du partenariat alliant le constructeur allemand Audi à la Ligue majeure de Soccer (MLS). Audi s’était alors engagé à soutenir le sport via divers projets et initiatives sociales mettant de l’avant le soccer… et les voitures Audi, évidemment! Depuis ce temps, le constructeur a invité plusieurs joueurs étoiles de la MLS à essayer sa toute nouvelle Audi RS 3 ainsi que la populaire Audi R8 V10 Spyder à la piste de course du Autobahn Country Club de Joliet, en banlieue de Chicago. L’objectif? Aller vite, très vite!

Pour l’occasion, Ignacio Piatti de l’Impact de Montréal, Sebastian Giovinco du Toronto FC et Nemanja Nikoli? du Chicago Fire ont mis de côté leurs souliers à crampons au profit d’une balade en voiture mémorable.

Le programme de la journée consistait en une course contre la montre mettant en vedette certains des meilleurs joueurs du circuit, où les professionnels des jeux de pieds se sont assis derrière le volant à tour de rôle. Pour franchir la ligne d’arrivée, les joueurs ont dû négocier des virages serrés et pratiquer quelques manœuvres sportives à bord de la RS 3, capable d’atteindre les 100 km/h en à peine 3,8 secondes, et ayant pour vitesse maximale 280 km/h. Pas mal pour une berline quatre portes! Ensuite, une fois les balades en RS 3 terminées, les joueurs ont eu l’occasion de prendre la piste au volant de la R8 V10 Spyder développant 540 chevaux.

Un partenariat important

En 2015, Audi a annoncé un partenariat de longue durée avec la MLS, faisant du constructeur le transporteur officiel de la ligue. Toutefois, depuis le lancement de cette association, la présence du fabricant s’est enrichie au profit de quelques joueurs étoiles et des fans de soccer. Les partisans ont accès à plusieurs jeux-questionnaires comme le Audi Fan IQ qui offre aux participants la chance de gagner un voyage toutes dépenses payées au match des étoiles en fin de saison.

Tenterez-vous le coup? Avec un peu de chance, peut-être pourrez-vous parader dans les rues de Chicago en Audi R8 ou bien en RS 7. Dans un cas comme dans l’autre, votre séjour sera mémorable!