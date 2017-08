Kia Canada Inc. (KCI) a annoncé aujourd’hui les prix de la toute nouvelle Kia Rio 5 portes 2018 – la voiture qui répondra aux attentes des consommateurs, et même plus. Maintenant disponible chez les concessionnaires partout au pays, la Rio 5 portes sera offerte en six versions différentes. Le modèle de base, la Rio LX avec boîte manuelle, est offerte à un PDSF de seulement 14 995 $. Elle est équipée de sièges avant chauffants et d’un volant de direction chauffant de série, d’une caméra de recul et plus encore.

« La toute nouvelle Rio vient révolutionner le marché des consommateurs canadiens à la recherche d’une voiture compacte à la fois performante et dotée d’une belle allure, agréable à conduire, et possédant plus de technologies et de fonctionnalités que prévu sur ce segment du marché » a déclaré Ted Lancaster, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada Inc. Il a ajouté « les parents à la recherche d’une voiture pour leurs enfants à l’université apprécieront le recours accru à l’acier haute résistance, à la télématique et au freinage d’urgence autonome optionnels, qui procurent une sécurité supplémentaire et la tranquillité d’esprit. »

Le PDSF pour la toute nouvelle Kia Rio 5 portes sera comme suit, avec plus de détails ci-joints :

• Kia Rio 5 portes LX (bte man.) 2018 : 14 995 $

• Kia Rio 5 portes LX+ (bte man.) 2018 : 16 595 $

• Kia Rio 5 portes LX (bte aut.) 2018 : 17 995 $

• Kia Rio 5 portes EX (bte aut.) 2018 : 20 945 $

• Kia Rio 5 portes EX Sport (bte aut.) 2018 : 22 045 $

• Kia Rio 5 portes EX Tech Navi 2018 : 23 745 $