La marque allemande BMW vient de révéler une version conceptuelle de la prochaine génération du roadster Z4, alors qu’un modèle de production sera dévoilé au cours de 2018.

La BMW Concept Z4 mise avant tout sur le design. Elle conserve les proportions de l’ancienne Z4 avec son long capot et son coffre court. Toutefois, le constructeur précise que le conducteur sera désormais assis plus au centre de la voiture, grâce à un capot légèrement raccourci. À l’arrière, des dômes s’étirent vers le bout du coffre afin d’intégrer les arceaux de sécurité et conférer à la voiture un look encore plus sportif.

Le changement le plus significatif par rapport aux éléments de design actuels de BMW, c’est l’abandon des blocs optiques classiques à quatre phares, alignés bien droit des deux côtés de la grille de calandre en forme de reins. À la place, les blocs s’étendent à la verticale avec deux phares superposés de chaque côté. Quant à la grille, elle adopte un motif de mailles au lieu des traditionnelles bandes verticales. Selon BMW, ce design rend hommage aux roadsters du passé tels que la BMW 328 Mille Miglia et la BMW Z8.

À l’intérieur, les stylistes ont adopté un agencement bicolore qui s’étend même jusqu’aux sièges – celui du conducteur est noir, celui du passager est orange. Les commandes orientées vers le conducteur comprennent un affichage entièrement numérique, un volant au moyeu profond et un système multimédia iDrive avec écran central élargi sur la planche centrale.

Pas de nouvelles concernant le type de motorisation qui équiperait la nouvelle Z4, mais BMW a tout de même confirmé qu’elle conserverait son rouage à propulsion.