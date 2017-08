Pour demeurer concurrentiels, les constructeurs automobiles doivent faire preuve d’imagination au chapitre des innovations. Dans cet ordre d’idées, Volvo a récemment annoncé le lancement d’un écran conçu spécialement pour observer de manière sécuritaire une éclipse solaire à partir du toit ouvrant de son XC60 2018. Cool, n’est-ce pas?

Pour faire la promotion de cet écran sur mesure, Volvo a choisi quatre Américains chanceux qui sauteront à bord du petit VUS pour photographier et observer l’éclipse lorsqu’elle sera visible.

Le panneau du toit panoramique est certifié ISO-12312-2. Cette appellation est utilisée pour les produits dits afocaux destinés à l’observation directe du soleil et des éclipses. De plus, le panneau est muni d’une structure aimantée qui permet à l’outil de se fixer sur le toit et d’y rester.

Dans le cas bien précis de cette éclipse qui aura lieu le 21 août prochain, Volvo a déterminé les quatre élus qui testeront le produit en fonction de la trajectoire qu’elle prendra. Il y aura donc des clichés pris à partir de l’Idaho, du Nebraska, du Missouri et de la Caroline du Sud. Et pour ceux qui voudront vivre l’expérience en direct, Volvo USA a promis de transmettre des images en haute résolution et en 360 degrés directement à partir des véhicules en question.

La vie utile du concept est éphémère, mais admettons-le, l’idée est chouette. Avec un bon maïs soufflé en main et entouré de belles personnes, je ne connais pas beaucoup de gens qui refuseraient de vivre cette expérience.