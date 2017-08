Difficile pour un constructeur automobile de se démarquer de la horde de voitures d’exception qui se présente chaque année à au Monterey Car Week, en Californie, qui se termine par le célèbre Concours d’élégance de Pebble Beach.

Mercedes-Benz a toutefois réussi à tirer son épingle du jeu avec la Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Cette décapotable conceptuelle, d’une longueur de près de six mètres (20 pieds), affiche un style Art déco qui rend hommage à la « haute couture automobile ».

La voiture biplace dispose d’un habitacle somptueux, tout en courbes avec un mélange de cuir nappa blanc capitonné, quelques touches d’or rose et des composants translucides dégageant un éclairage d’ambiance bleuté. D’ailleurs, chaque bouton de capitonnage arbore l’étoile de Mercedes-Benz, rétroéclairé de surcroît. Des capteurs biométriques surveillent l’état d’esprit et la santé de ses passagers.

La Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet est une voiture 100% électrique. Grâce à quatre moteurs électriques et une batterie plate logée sous la carrosserie, cette décapotable profite d’un rouage intégral et d’un total de 750 chevaux. Le constructeur estime l’accélération de 0 à 96 km/h (0-60 mi/h) à moins de quatre seconds et l’autonomie à plus de 500 kilomètres. Le système de recharge permet une capacité allant jusqu’à 350 kW, permettant d’ajouter 100 km d’autonomie en à peine cinq minutes de charge.

Toutefois, c’est la carrosserie extérieure qui est sans contredit l’élément le plus marquant. Avec une longueur hors tout de 5 700 millimètres, une largeur de 2 103 mm et une hauteur de 1 341 mm, la voiture dispose d’un capot très long, mais aussi d’une partie arrière étirée, similaire à la forme d’un bateau. Le tout est rehaussé d’une grille de calandre massive, de phares et de feux amincis ainsi que de magnifiques roues en alliage de 24 pouces, peintes en or rose.

On a beau vous décrire la beauté de cette décapotable, on vous recommande plutôt d’admirer la galerie de photos de la Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet.