Chaque année, durant les festivités entourant le Grand Prix de Montréal, on assiste presqu’à une parade de voitures exotiques au centre-ville de Montréal. On y voit des Ferrari, des Lamborghini et des McLaren se balader tout en faisant chanter leur moteur! Suite au Grand Prix en juin dernier, des rumeurs ont commencé à circuler dans la région de la grande métropole concernant la vente d’une première McLaren 720S au Québec, que le futur concessionnaire de Laval aurait réussi à conclure. Pourtant, le commerce n’ouvrira pas ses portes avant octobre prochain. Alors, comment est-ce possible? Face à cette question existentielle, l’équipe du Guide de l’auto a fait ses recherches!

Suite à notre discussion avec le directeur des ventes du futur concessionnaire lavallois, Charles St-Roch, j’ai obtenu quelques détails concernant les débuts du constructeur anglais en terres québécoises.

Il semblerait que les rumeurs concernant la vente de la première 720S au Québec étaient fausses. Selon St-Roch, la première vente d’une McLaren par le concessionnaire de Laval a été conclue en juillet dernier, soit un mois après les festivités du Grand Prix. C’était une 720S Luxury Edition de couleur Saros Blue. Depuis, certaines autres voitures de la marque ont été vendues à Montréal et dans les environs via le concessionnaire de Toronto. Autrement dit, la future concession de Laval est en marche, mais elle fait encore livrer ses voitures depuis la boutique de Toronto.

McLaren Cars a été créé en 1989 par Ron Dennis, un Britannique déjà fort impliqué dans le monde automobile. Mécanicien de métier, il se sert de son expérience acquise en Formule 1 pour fabriquer parmi les meilleures voitures de la planète. Depuis 2017, le fabricant commercialise la 720S qui succède à la 650S. Elle est dotée d’une structure monocoque en fibre de carbone et d’un moteur V8 de 4,0 litres développant 710 chevaux. Son moteur puissant marié à une structure légère permet à la supervoiture d’atteindre les 100 km/h en seulement 2,9 secondes et d’accélérer jusqu’à une vitesse de pointe de 320 km/h.

Le concessionnaire de Laval ouvrira ses portes en octobre prochain et sera situé au 2300 boulevard Chomedey sur la rive nord de Montréal. Rassurez-vous, l’équipe du Guide sera présente pour couvrir l’évènement et, évidemment, vous partager les plus beaux clichés captés.