Il y a trois mois, BMW nous avait montré une galerie de photos de la BMW M5 2018 fraîchement redessinée. Par contre, la voiture arborait un camouflage, et l’on pouvait difficilement apercevoir les distinctions esthétiques de la berline hautes performances qui rivalisera une fois de plus les Mercedes-AMG E 63, Audi S6 et Cadillac CTS-V.

Le constructeur allemand vient maintenant de publier une collection massive de photos de la voiture, bien que cette fois, la carrosserie de la M5 soit entièrement découverte.

Pour la première fois, la M5 est équipée d’un rouage intégral. Cette nouvelle mécanique, nommée M xDrive, utilise un boîtier de transfert et un embrayage multidisque afin de répartir la puissance entre les essieux avant et arrière, et favorise les roues arrière pour un comportement routier plus sportif. Toutefois, il proposera cinq réglages différents pour satisfaire les préférences du conducteur, que ce soit pour permettre un peu de patinage à l’arrière ou pour désengager complètement le train avant pour une configuration à propulsion.

Le V8 biturbo de 4,4 litres a été révisé afin d’augmenter sa puissance à 600 chevaux, alors que son couple maximal se chiffre à 553 livres-pied, disponible entre 1 800 et 5 600 tr/min. Il sera désormais géré par une boîte automatique à huit rapports avec sélecteurs montés au volant. BMW avance un 0-100 km/h de 3,4 secondes, un 0-200 km/h de 11,1 ainsi qu’une vitesse maximale de 305 km/h lorsque la voiture est pourvue de l’Ensemble du conducteur M.

La suspension et la direction de la BMW M5 2018 obtiennent toutes les deux un choix de trois modes, y compris Comfort, Sport et Sport Plus, alors que la réactivité du moteur peut être modifiée par l’entremise des modes Efficient, Sport et Sport Plus. Le conducteur peut aussi personnaliser tous ces réglages selon ses goûts et les sauvegarder à l’aide des boutons M1 et M2 situés sur le volant.

Évidemment, la M5 arbore une apparence plus agressive que les autres variantes de la Série 5 de BMW. Cela comprend un capot reformé en aluminium, des prises d’air avant surdimensionnées, un diffuseur à air arrière, quatre embouts d’échappement ronds et un toit en plastique renforcé de fibre de carbone. Des jantes en alliage de 19 pouces figurent de série, alors que des roues de 20 pouces ainsi que des freins en céramique de carbone sont disponibles en option.

Enfin, BMW a confirmé l’apparition de la nouvelle M5 dans le prochain opus de la franchise Need for Speed d’Electronic Arts. Need for Speed Payback sera en vente le 10 novembre sur les consoles Xbox One et PlayStation 4 ainsi que sur PC avec la plate-forme Origin. C’est la première fois que BMW dévoile une voiture dans un partenariat avec un jeu vidéo.

Le prix de la version canadienne de la BMW M5 2018 n’a pas encore été divulgué, mais la berline devrait être en vente avant la fin de 2017.