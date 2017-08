Introduit en 2002, le Cayenne fût le premier VUS commercialisé par la marque et son arrivée n’a pas été sans heurts. Plusieurs n’ont pas apprécié qu’une marque aussi réputée pour ses voitures sport succombe à la tendance. Tous s’y sont faits et le Cayenne a connu tellement de succès qu’il a propulsé le volume de ventes – et de profits – à des niveaux jamais atteints par le passé. C’est 760 000 unités qui ont été écoulées depuis son arrivée, rien de moins.

Pour 2019, nous aurons droit à l’arrivée de la 3e génération du Cayenne. Bien entendu, le Cayenne doit contenir tout l’ADN de la marque au chapitre de la conduite et des performances, mais en plus, il doit être capable d’endurer toutes les conditions routières. À l’aube de son arrivée, le constructeur a laissé filtrer une vidéo qui montre les différents tests subis par le véhicule, et ce, un peu partout dans le monde. Chaleur et froid extrêmes, toutes les conditions y ont passé alors qu’on mentionne que les différents prototypes ont parcouru plus de 4,4 millions de km en tout.

Côté motorisation, on s’attend au retour des moteurs V6, V8 et de la version hybride – et qui sait, peut-être un jour un Cayenne 100% électrique. Par contre, la livrée diesel ne sera vraisemblablement pas de retour. Côté style, on ne s’éloignera pas trop des lignes du Porsche Cayenne actuel, mais l’arrière pourrait bien s’apparenter à la nouvelle 911, surtout le design des feux.

Le tout nouveau Porsche Cayenne 2019 sera officiellement dévoilé le 29 août prochain dans le cadre d’un événement médiatique, et le Guide de l’auto y sera. Il fera ensuite sa première apparition publique au Salon de l’auto de Francfort.