L’audace d’oser. C’est la philosophie qui influence la marque Cadillac, établie depuis plus de 110 ans, qui ne cesse d’innover avec des voitures et des camions puissants, sophistiqués et luxueux. De l’ingénierie à l’innovation, en passant par le design, l’audace est la raison d’être de cette marque.

C’est avec cette philosophie que Cadillac Laval présente sa nouveauté de 2017, l’utilitaire intermédiaire XT5.

Son style affirmé, rehaussé par ses lignes ciselées et son imposante grille calandre chromée fait tourner les têtes, alors que sa posture athlétique et ses roues de 18 ou de 20 pouces en font un choix exclusif qui inspire le respect et l’admiration. Sa polyvalence n’est toutefois pas négligée pour autant.

Avec un moteur V6 de 3,6 litres rugissant sous le capot, le Cadillac XT5 2017 profite d’une puissance de 310 chevaux et d’un couple de 271 livres-pied, le tout savamment géré par une boîte automatique à huit rapports. Le moteur dispose d’un système automatique arrêt/redémarrage et d’une désactivation de cylindres, permettant une meilleure économie d’essence.

Oser se distinguer sur la route

Pour un roulement des plus raffinés, la suspension à amortisseurs variables du XT5 s’ajuste à l’état de la chaussée afin de réduire les vibrations de l’habitacle et de procurer une expérience d’exception sur la route. Pour affronter les hivers du Québec, la transmission intégrale disponible s’adapte à une variété de conditions routières afin de profiter d’une adhérence optimale.

Le sophistiqué XT5 ne lésine pas non plus au chapitre de la sécurité active avec, en option, un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance active au stationnement et un avertissement précollision frontale avec freinage autonome d’urgence.

Combinant aisément performance et élégance, le XT5 est doté d’un habitacle somptueux, avec son choix de sièges en cuir ou en semi-aniline souple, qui saura dorloter ses occupants, alors que le toit ouvrant panoramique procurera une atmosphère détendue pour les passagers avant et arrière. Son système multimédia CUE à la fine pointe de la technologie permet une foule d’options de connectivité, dont l’intégration Apple CarPlay et Android Auto.

Le Cadillac XT5 2017 est logeable à souhait et s’illustre avec une vaste aire de chargement pouvant être exploitée davantage en rabattant les dossiers arrière divisibles 40/20/40 et accessible par un hayon à ouverture télécommandée. Ce VUS exclusif et innovateur est offert à partir de 47 450 $.

La destination des connaisseurs

Chez Cadillac Laval, il est possible de demander un essai routier gratuit durant au moins 24 heures sur un de leurs nombreux XT5 2017 en stock afin de découvrir toutes les qualités de ce nouveau véhicule utilitaire. Les clients sont accueillis dans une élégante salle de montre, où il est possible de rencontrer leur équipe chaleureuse pour prendre un café et discuter des besoins.

Lors d’un entretien ou d’une réparation de longue durée sur un véhicule Cadillac, l’équipe de Cadillac Laval prête un véhicule de courtoisie neuf à tous ses clients. De plus, l’atelier de carrosserie n’emploie que des techniciens qualifiés qui sauront remettre le véhicule à l’état neuf. Outre un inventaire de véhicules neufs, Cadillac Laval propose également une vaste sélection de véhicules d’occasion de qualité, à bas kilométrage et offerts à des prix concurrentiels.

Facile d’accès, Cadillac Laval est situé au 2800, boul. Chomedey à Laval, aux abords de l’autoroute 440 et à proximité des autoroutes 15 et 13 et du boulevard Curé-Labelle. Visitez leur salle de montre virtuelle et découvrez les promotions en vigueur sur des véhicules exclusifs à www.cadillaclaval.com.