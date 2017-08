Porsche Centre Kelowna inaugure un tout nouveau point de vente Porsche en Colombie-Britannique. Situé au 888 Finns Road, à Kelowna, ce centre Porsche devient le 18e centre Porsche au Canada et le quatrième en Colombie-Britannique.

« Le nombre de clients et de fervents Porsche est en croissance depuis quelques années dans la région de l’Okanagan, en Colombie-Britannique », a déclaré Alexander Pollich, président et chef de la direction d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Nous sommes donc heureux de leur témoigner notre reconnaissance en inaugurant le tant attendu Porsche Centre Kelowna. »

D’une superficie de 22 000 pieds carrés, Porsche Centre Kelowna comprend une salle d’exposition pour neuf véhicules, un espace réservé à la livraison, un atelier à six postes de travail et un poste après-vente où conseiller et client peuvent s’entretenir en privé.