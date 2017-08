ZUFFENHAUSEN (Allemagne) – C’est Porsche qui l’a dit, pas nous. Lors du dévoilement mondial du tout nouveau Cayenne de troisième génération, le VUS a été décrit comme étant « un peu mieux » que le modèle qu’il remplace.

On pourrait penser que le constructeur n’était pas trop enthousiaste envers leur véhicule utilitaire redessiné, mais en réalité, comment choisir les bons mots pour éviter de faire passer l’actuel Cayenne pour une machine désuète? Il était difficile d’améliorer un VUS si populaire – Porsche a vendu presque 500 000 unités de la deuxième génération et environ 260 000 copies du tout premier Cayenne –, alors être un peu mieux qu’un véhicule au sommet de sa forme, c’est quelque chose en soi.

Le Porsche Cayenne 2019 satisfera une fois de plus les besoins des acheteurs à la recherche de l’ultime amalgame de confort et de polyvalence, de capacités hors route étonnantes et de performances ahurissantes. Son nouveau design partage beaucoup d’éléments stylistiques avec la nouvelle Porsche Panamera 2018, y compris le capot doté de lignes de caractère, les ailes avant s’élevant plus hautes que le capot, les feux arrière amincis et étirés sur la largeur entière du camion ainsi que les blocs optiques plus carrés, abritant un motif signature de quatre points d’illumination.

L’empattement est inchangé, alors que la longeur et la largeur du VUS ont augmenté légèrement. Avec les dossiers arrière en place, l’espace de chargement a été augmenté de 100 litres, totalisant désormais 770, ou 1 710 litres avec les dossiers arrière rabattus. Côté look, c’est indéniablement un Cayenne, bien que son style n’a pas vraiment évolué par rapport au modèle sortant.

Deux variantes seront disponibles lors de la mise en marché. Le Porsche Cayenne 2019 de base sera équipé d’un V6 turbocompressé de 3,0 litres qui développe 340 chevaux et un couple de 332 livres-pied, bon pour un 0-100 km/h de 5,9 secondes. Le Cayenne S obtiendra un V6 biturbo de 2,9 litres produisant 440 chevaux et un couple de 406 lb-pi, permettant au VUS d’atteindre les 100 km/h en 4,9 secondes. Les deux seront jumelés à une boîte automatique à huit rapports et d’un rouage intégral. Au cours des prochains mois, comme c’est habituellement le cas chez Porsche, on nous dévoilera également des versions GTS, Turbo et E-Hybrid.

Les performances et le comportement routier devraient s’améliorer, grâce en partie à une réduction de poids de 65 kilogrammes (143 lb), et ça, c’est avec plus d’équipement de série monté à bord. La taille des roues variera entre 19 et 21 pouces, et les pneus arrière seront maintenant plus larges que ceux d’en avant, alors qu’un système à quatre roues directionnelles sera proposé en option pour bonifier l’agilité à haute vitesse et réduire le diamètre de braquage à basse vitesse. Le nouveau Cayenne pourra aussi être pourvue d’une suspension pneumatique à trois chambres.

L’habitacle du Porsche Cayenne 2019 deviendra beaucoup plus moderne avec l’ajout d’un écran tactile HD de 12,3 pouces, une console centrale épurée avec surface vitrée tactile ainsi que deux écrans de sept pouces situés aux côtés de l’indicateur de vitesse dans l’affichage du conducteur. Comme si quelqu’un oserait rouler hors des sentiers battus à bord de leur Cayenne, la nouvelle appli Off-road precision peut enregistrer de la vidéo de nous aventures hors route.

Le VUS redessiné devrait être disponible au Canada à l’été de 2018. Le Cayenne de base sera vendu à partir de 75 500 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que le Cayenne S de détaillera à partir de 92 600 $.