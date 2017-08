L’ouragan Harvey continue de ravager la grande région de Houston, mais également une partie de l’économie américaine. L’industrie automobile dépend dans une large mesure du rôle du Texas tant sur le plan du transport que de la vente. Avec plus d’une centaine de concessionnaires fermés et évacués, les ventes de voitures sont en chute libre.

Autonation, le plus gros distributeur de voitures neuves et usagées aux États-Unis, affirme que l’industrie automobile du pays sera grandement affectée par la catastrophe naturelle Harvey. Actuellement, l’inventaire automobile des concessionnaires de la région s’est retrouvé inondé par l’ouragan. Avec plus de 500 concessionnaires dans la région de Houston, la ville est l’un des plus gros points de vente des États-Unis. En plus de la vente, Houston est également une « ville relais » où les voitures transigent afin d’être redistribuées partout aux États-Unis.

Pour ce qui est des voitures inondées, la revente et la réparation sont complexes, voire impossibles. Comme on l’explique chez Occasion en or, une voiture inondée peut développer des moisissures sous les tapis, de la rouille dans le coffre arrière, et des problèmes électroniques importants.

Les prévisions de vente du prochain mois ont été révisées à la baisse. On évalue que les mauvaises conditions météorologiques affecteront 60% du marché automobile texan et un peu moins de 125 contés. Une fois la tempête terminée, la reprise sera lente et laborieuse. Selon les analystes, on croit que le gros du défi sera de renouveler le parc automobile de chaque concessionnaire. La chaîne de distribution étant affectée, il sera difficile de se départir des véhicules endommagés, mais aussi de commander de nouveaux véhicules.