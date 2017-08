On le répète, Fiat Chrysler Automobiles est roi et maître du recyclage. Leurs produits prennent de l’âge, mais on parvient à conserver leur intérêt en concoctant des éditions spéciales tout aussi distinctes les unes que les autres.

On a déjà le Ram Outdoorsman pour les amateurs de chasse et pêche, le Ram Sport pour les amateurs de performance et le Ram Laramie Longhorn pour les cowboys, entre autres. Ajoutez maintenant le Ram Harvest Edition, conçu pour devenir le camion de rêve des fermiers.

Disponible sur les Ram 1500, 2500 et 3500, l’ensemble Harvest Edition peut être commandé avec une peinture noire ou blanche, mais propose aussi deux couleurs exclusives et bien visibles autour de la ferme et dans les champs, soit le rouge Case IH et le bleu New Holland. Eh oui, notre camionnette Ram pourra s’agencer parfaitement avec notre tracteur!

« Les fermiers nous demandaient ces couleurs, et Ram est fier d’être le premier dans l’industrie à les offrir, » a cité Mike Manley, chef des marques Jeep et Ram à l’échelle globale chez FCA. « Le camion Ram Harvest Edition permettra les familles fermières d’effectuer leur travail tout en affichant fièrement leur loyauté de marque agriculturale. »

On pourra commander le Ram Harvest Edition 2018 avec une cabine à quatre portes (cabine Quad, cabine d’équipe et Mega Cab) ainsi qu’avec la longueur de caisse et la motorisation de notre choix. Parmi ces motorisations, on retrouve le V8 HEMI de 5,7 litres, le V8 HEMI de 6,4 litres et le six cylindres turbodiesel Cummins de 6,7 litres.

On aura droit à des marchepieds tubulaires noirs, une doublure de caisse pulvérisée, des pare-boues, des tapis protecteurs en caoutchouc, des plaques de protection de sous-carrosserie, des crochets de remorquage (versions 4×4), des pneus tout terrain, d’un système multimédia Uconnect avec écran tactile de 8,4 pouces ainsi que des sièges avant chauffants. Les camions 1500 obtiendront également une suspension relevée d’un pouce et des jantes chromées de 17 pouces alors que les versions 2500 et 3500 seront dotées d’une caméra de surveillance de caisse et des roues en alliage poli de 18 pouces.

Au Canada, le Ram 1500 Harvest Edition 2018 se détaillera à partir de 46 490 $ avant les frais de transport et de préparation de 1 795 $. Le Ram HD Harvest Edition 2018 sera disponible à partir de 54 690 $. Ces camionnettes arriveront chez les concessionnaires d’ici le mois prochain.