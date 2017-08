La Continental GT, introduite sur le marché en 2003, était la première voiture mise au point par la marque anglaise suite à son achat par le groupe Volkswagen. Elle a permis de propulser la marque vers de nouveaux sommets au chapitre des ventes et de la profitabilité. La deuxième génération est apparue pour l’année-modèle 2011, et l’on vient tout juste de dévoiler la troisième mouture, millésimée 2018 chez nous.

Lourdement inspirée par le design de la Bentley EXP 10 Speed 6, une voiture concept à motorisation hybride ayant fait ses débuts au Salon de Genève en 2015, la nouvelle Continental GT reprend les lignes générales de ses devancières, mais avec des proportions plus élancées et musclées. On précise que le moteur a été positionné plus près de l’habitacle afin d’améliorer la répartition de poids de la voiture, que les roues avant ont été avancées de 135 millimètres, et que la carrosserie est plus légère de 80 kilogrammes (176 lb), rehaussant ainsi sa dynamique de conduite.

Pour l’instant, une seule motorisation a été annoncée. Il s’agit d’une version remaniée du W12 biturbo de 6,0 litres de Bentley, produisant 626 chevaux et un couple de 664 livres-pied, jumelé à une nouvelle boîte automatique à huit rapports avec double embrayage. Selon le constructeur, la Continental GT peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et atteindre une vitesse maximale de 333 km/h. Grâce à un système arrêt/redémarrage automatique et une désactivation de cylindres en conduite relaxe, le moteur est moins polluant et consomme moins, passant de 14,2 à 12,2 L/100 km en conduite mixte ville/route.

Comme ses devancières, la Bentley Continental GT 2018 est également équipée d’une transmission intégrale, mais il s’agit d’un nouveau système qui varie la puissance entre les roues avant et arrière, contrairement à l’ancienne technologie avec sa répartition fixe 40/60 avant/arrière. Toutefois, on tient à préciser que les roues arrière seront favorisées le plus possible afin de conserver l’agrément de conduite d’une voiture à propulsion.

Évidemment, la direction, les freins et la suspension ont été révisés aussi, et plusieurs modes de conduite seront offerts, modifiant les paramètres du système d’amortissement pneumatique variable et de la direction électrique.

On pourra toujours personnaliser la voiture selon nos goûts, mais on propose un choix de 17 couleurs de série, et jusqu’à 70 teintes en option. Dans l’habitacle, on retrouvera 15 options de moquette, 12 options de boiseries et 15 options de cuir. Le tout confectionné à la main, bien sûr. La spécification Mulliner fait passer la dimension des roues de 21 à 22 pouces et ajoute des motifs matelassés sur la sellerie de cuir, entre autres.

La Bentley Continental GT 2018 fera ses débuts officiels au Salon de l’auto de Francfort dans deux semaines, et sera mise en vente avant la fin de l’année. Au Canada, son prix devrait avoisiner les 300 000 $, mais des versions moins dispendieuses, munies de moteurs V8 – et possiblement une motorisation hybride – seraient ajoutées à la gamme un peu plus tard.