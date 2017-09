Dans le marché de l’automobile, posséder une édition exclusive, c’est d’abord une question de prix. Parce que oui, être unique, c’est très dispendieux! C’est d’ailleurs une des raisons principales pourquoi on achète un bolide qui vaut plus que la majorité des hypothèques au Canada. Si ce n’est pas pour flasher, les exotiques perdent beaucoup de valeur et ça, Ken Okuyama l’a compris!

Ken Okuyama, un designer automobile, est une référence en ce qui a trait aux tendances dans le segment des voitures exotiques. Il dessine des bolides au look extraordinaire et en nombre très limité. Par le passé, il a dessiné plusieurs croquis de voiture aux courbes novatrices qui ont donné naissance à la Ferrari Enzo ou même à la Maserati Quattroporte.

Le designer de la célèbre Enzo enchaîne les succès. L’an dernier, il lançait sa Kode 57, une voiture aux allures futuristes qui n’a rien à envier aux exotiques populaires. Cette année, à Pebble Beach en Californie, il nous présentait sa toute dernière création : la Kode 0, une voiture au look audacieux qui rappelle étrangement le look très angulaire de la Lamborghini Countach. Si on ne s’en tient qu’au look, la voiture n’a rien de comparable avec le style qu’adopte la majorité des voitures exotiques modernes.

Pour ce qui est de son moteur, la Kode 0 est loin d’être gênante! Sous sa carcasse monocoque en fibre de carbone, on retrouve un moteur V12 développant quelque 700 chevaux. Le tout est fabriqué à l’usine de Ken Okuyama au Japon par une équipe d’environ 40 employés. À cet endroit, on produit chaque année quelques voitures sportives rares et parfois même uniques. À un point tel que si vous voyez une Kode 0 ou une Kode 57 sur une voie publique, allez-vous acheter un billet de loterie. C’est une bonne journée, assurément!