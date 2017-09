Les vidéoclips de musique pop et plus particulièrement de hip-hop font souvent l’étalage de la richesse de l’artiste. On associe même certaines marques de vêtement avec le type de musique écouté. On remarque par exemple que la musique rap est associée aux bijoux en or apparents, aux vêtements griffés extravagants et aux voitures luxueuses. Même si certains consommateurs s’insurgent de la présence des marques dans notre musique, on doit en venir au constat suivant : les deux sont inséparables.

L’entreprise Bloomberg a analysé les paroles des chansons s’étant hissées au top 20 du célèbre Billboard Hot 100 aux États-Unis, de mai 2014 à mai 2017. Leur analyse visait à faire ressortir les marques les plus souvent citées dans les œuvres musicales populaires de ce palmarès. Au sommet du classement, on retrouve la célèbre marque Rolls-Royce qui est mentionnée à 11 reprises! Peu après, nous retrouvons Ferrari, Porsche, Chevrolet, Lamborghini et Cadillac. Parmi les 12 marques les plus mentionnées, huit sont des fabricants automobiles. Comme quoi une voiture est parfois bien plus qu’un moyen de transport.

Il demeure intéressant de mentionner que Rolls-Royce se défend en n’ayant commandité financièrement aucune de ces chansons. Cela dit, elle précise que la communauté artistique représente 20% de ses consommateurs, ce qui explique pourquoi le constructeur prête parfois une voiture pour un vidéoclip ou un événement promotionnel auquel participe ladite célébrité. Ça lui sert également de placement pour ses produits.

Gerry Spahn, le porte-parole chez Rolls-Royce, affirme quant à lui ne pas juger ce genre d’initiative de la part des artistes. Il croit au contraire que Rolls-Royce représente le succès et c’est pour cette raison que bon nombre de célébrités décident d’associer leur nom à la marque.

L’étude réalisée par Bloomberg relève que parmi les 280 chansons analysées, 212 morceaux utilisent ou nomment des marques commerciales. Certaines associations commerciales avec des artistes font beaucoup jaser, comme le couple Kim-Kanye, mais tout bon vendeur vous dira qu’on en parle en bien ou qu’on en parle en mal, l’important c’est d’en parler.