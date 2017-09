Les voitures haute performance sont populaires, très populaires au Canada, tellement que le pays représente un de marché de choix pour les divisions AMG de Mercedes-Benz, S et RS chez Audi et M chez BMW. La preuve, c’est que le constructeur bavarois vient d’annoncer que pour cette année, il haussera le nombre d’unités prévu pour le Canada de sa populaire compacte sportive, la BMW M2.

Selon Kevin Marcotte, responsable national de la division BMW M, le Canada représente le second marché en importance de cette division au chapitre du pourcentage de ventes. Face à une demande plus importante, on prévoit donc hausser de 10% le nombre d’unités disponible, soit environ 50 M2 de plus qui feront des heureux.

La BMW M2 est une petite voiture sport dotée d’un moteur turbocompressé de 3,0 litres développant pas moins de 365 chevaux, ce qui lui permet de boucler le 0-100 km/h en environ 4,3 secondes. Selon notre journaliste Gabriel Gélinas qui en avait récemment fait l’essai, « la M2, BMW nous livre ce qu’il fait de mieux : une voiture performante et joueuse qui soulève les passions. »

On se souviendra que la BMW M2 avait été nommée Meilleure nouvelle voiture de sport performance en 2017 par l’Association de journalistes automobile du Canada. Elle a également été classée au second rang des Meilleures sportives de 50 000 $ à 100 000 $ par le Guide de l’auto en 2017.