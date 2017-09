Kia Canada vient d’annoncer que sa nouvelle berline sport Stinger arrivera au mois de novembre, du moins, dans sa version la plus performante.

La Stinger GT dispose d’un V6 biturbo de 3,3 litres qui développe 365 chevaux et un couple de 376 livres-pied, une boîte automatique à huit rapports et un rouage intégral, le tout pour moins de 47 000 $, selon le constructeur. La Stinger GT Limited, qui ajoute des caractéristiques telles qu’une sellerie de cuir nappa, des garnitures de style aluminium et une chaîne audio ambiophonique Harman/Kardon de 720 watts avec 15 haut-parleurs, se détaillera à moins de 52 000 $.

La voiture sera disponible en quantités limitées au Canada, aux dires de Kia. Le premier lot de 200 unités sera offert en prévente, et ceux qui attendent impatiemment l’arrivée de la Stinger peuvent d’en procurer une en visitant kia.ca/stinger.

Des versions plus abordables de la Kia Stinger 2018 seront disponibles plus tard avec un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, produisant 255 chevaux et un couple de 260 livres-pied, alors que des rouages à propulsion et intégral devraient être proposés avec les deux moteurs.