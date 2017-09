Dans le cadre d’une démarche stratégique visant à élargir et complémenter son offre de produit, TM4 a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau chargeur bidirectionnel, le BCI20. TM4 a développé ce produit en collaboration avec Convertronix, une société québécoise spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements de conversion de puissance.

Le TM4 BCI20 est un chargeur bidirectionnel fonctionnant comme chargeur de batterie et onduleur pour les véhicules électriques et hybrides. Conforme au standard SAE J1772, le BCI20 fournit une puissance de charge maximale de 18kW sur 240 VAC. Lorsque le véhicule est en marche, le chargeur agit comme onduleur autonome équipé de deux sorties triphasées indépendantes de 9 kVA pour alimenter diverses charges auxiliaires opérant sur le courant AC. « Le chargeur combiné à deux sorties d’alimentation pour auxiliaires est très bénéfique pour nos clients. Il simplifie l’intégration du véhicule en combinant plusieurs fonctionnalités en une seule unité. », explique Eric Azeroual, Directeur des ventes et du service à la clientèle chez TM4.

La Compagnie Électrique Lion est le premier client de TM4 à expérimenter ce nouveau produit dans leurs autobus scolaires électriques : «À notre connaissance, aucune autre unité sur le marché offre autant de fonctionnalités, de densité de puissance, de qualité et de facilité d’intégration à un coût aussi compétitif.» -Bruno Pilon, Directeur de l’ingénierie chez La Compagnie Électrique Lion.

Le BCI20 répond à la norme IP67 garantissant le fonctionnement du produit dans les conditions d’opération extrêmes pouvant être rencontrées par un véhicule. Le BCI20 permet une intégration flexible sur plusieurs points de montage en raison de sa compacité et de sa légèreté.

À plus long terme, TM4 vise à étendre cette nouvelle série de produits et à offrir aux marchés nord-américains et européens un chargeur bidirectionnel monophasé et triphasé à 450VDC et 750VDC.

Le BCI20 sera présenté pour la première fois au kiosque 1110 au Electric & Hybrid Vehicle Technology International, ayant lieu du 12 au 14 septembre 2017 à Novi, dans le Michigan.