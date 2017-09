Nous l’attendions depuis un moment déjà. Après tout, c’est la voiture entièrement électrique la plus vendue sur la planète! Avec plus de 280 000 voitures vendues tout autour du globe et 5 400 au Canada depuis son lancement en 2010, la LEAF a percé avec succès un segment automobile où la concurrence est forte et l’erreur n’est pas permise.

Dans le cadre d’un événement à Las Vegas au Nevada, la Nissan LEAF 2018 a été dévoilée en grande pompe. On nous a présenté un modèle entièrement redessiné et équipe de nouvelles technologies. Elle offre maintenant au consommateur plus de puissance, une autonomie approximative de 241 kilomètres ainsi que certaines des technologies les plus attendues de l’année chez le constructeur : la e-Pedal et le ProPilot Assist.

La e-Pedal est une technologie mettant de l’avant une conduite à une seule pédale. Lorsque le conducteur appuie sur l’accélérateur, la voiture gagne en vitesse, mais lorsqu’il la relâche, la voiture freinera par la force de friction du système de récupération d’énergie. Et pour ce qui est des freinages secs, la voiture réagira rapidement selon un ensemble de détecteurs placés tout autour de sa carrosserie, faisant ainsi de la LEAF une voiture un peu plus autonome.

Le ProPilot Assist est quant à lui un système de conduite assistée, similaire à ce que l’on retrouve dans bon nombre de véhicules. Nissan croit que cette technologie servira à réduire les tracas liés aux accélérations, aux freinages et à la direction du véhicule lorsqu’il se trouve en ligne droite. Il est donc décrit comme un système de conduite « sans les mains » plutôt qu’un système d’aide à la conduite. Il est destiné aux usagers de la route qui font face à un trafic monstre tous les matins. Avec une telle technologie, vos mains sont moins nécessaires à la conduite dans ce genre de situation.

Bref, la LEAF 2018, qui se détaillera à partir de 35 998 $ avant les frais de transport et de préparation ainsi que les rabais gouvernementaux, apporte un look frais au modèle qui n’avait subi aucune refonte depuis quelques années déjà. De plus, certains ajouts technologiques majeurs ont été apportés notamment ce qui touche au système de conduite assistée. Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur assure qu’une version de la LEAF avec un moteur plus puissant et une batterie de plus grande capacité sera offerte en 2019. En attendant, vous devrez vous contenter de quelque 241 km d’autonomie, ce qui n’est tout de même pas si mal!