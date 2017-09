SAN FRANCISCO, 6 septembre 2017 — Pionnier du marché de la location de voitures entre particuliers, la plateforme Turo annonce qu’elle a levé une série D de 92 millions de dollars. Ce tour de financement a été mené conjointement par Daimler, fabricant de la marque Mercedes-Benz, et l’un des plus grands conglomérats de Corée du Sud, SK Holdings. Liberty Mutual Strategic Ventures et Founders Circle Capital ont également participé au financement. Ces nouveaux investisseurs rejoignent les investisseurs existants de Turo que sont August Capital, Canaan Partners, Kleiner Perkins Caufield Byers, GV, Trinity Ventures et Shasta Ventures, qui ont également investi lors de ce nouveau tour de financement. Turo va également acquérir Croove, le principal acteur de la location de voitures entre particuliers en Allemagne, auprès de Daimler.

« Nous sommes fiers d’accueillir Daimler, SK Holdings, Liberty Mutual Strategic Ventures et Founders Circle Capital dans la famille Turo », a déclaré Andre Haddad, PDG de Turo. « Cette liste impressionnante d’investisseurs stratégiques se joint à nos investisseurs existants pour nous accompagner dans notre mission de permettre une meilleure utilisation du milliard de voitures dans le monde, en plus de positionner Turo comme le leader mondial du marché de la location de voitures entre particuliers, qui connaît une croissance très rapide. Nous sommes ravis de les avoir à nos côtés alors que nous travaillons, partout dans le monde, à réinventer la notion de voyage et à repenser ce que signifie le fait de posséder une voiture. »

L’acquisition de Croove offre à Turo une opportunité immédiate d’étendre sa présence internationale en Allemagne et plus largement en Europe, en plus des marchés internationaux du Canada et du Royaume-Uni dans lesquelles elle opère déjà. L’un des co-investisseurs, SK Holdings, fournira également un soutien stratégique dans la perspective d’une expansion vers la Corée du Sud et d’autres marchés asiatiques.

« Les gens veulent avoir accès à la mobilité, à tout moment et n’importe où », a déclaré Jörg Lamparter, directeur du département Mobility Services et responsable de tous les services de mobilité regroupés sous Daimler Financial Services. « Nous avons déjà répondu à ce désir en fournissant des services de mobilité à plus de 15 millions de personnes, et notre investissement dans Turo nous permet d’amplifier notre position de leader et de créer un écosystème de services de mobilité encore plus fort. L’expertise de Daimler dans cette sphère et la plateforme Turo se complètent parfaitement. »

« Le transport est en pleine transformation, car les gens choisissent de plus en plus la mobilité en tant que service par rapport au traditionnel achat de véhicule », a déclaré le directeur général de SK Holdings, Dong Hyun Jang. « Grâce à notre investissement dans Turo, nous sommes ravis d’explorer les opportunités d’affaires dans l’économie collaborative et d’approfondir notre compréhension de la location de voitures entre particuliers. Je suis persuadé que cette tendance deviendra de plus en plus répandue en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Et nous sommes heureux de changer en profondeur l’accès à la voiture en Asie, y compris en Corée, par un soutien stratégique basé sur les différentes ressources et expériences commerciales de SK Holdings. »

En plus d’investir, Jan-Michael Graef, directeur financier du département CASE de Daimler, et Jungho Shin, vice-président gestion de portefeuille de SK Holdings, rejoignent le conseil d’administration de Turo.

L’investissement de Liberty Mutual dans Turo s’appuie sur la relation existante des deux entreprises qui offre une assurance commerciale pour les véhicules affichés sur la plateforme Turo. « Nous sommes ravis de soutenir l’activité de location de voitures entre particuliers de Turo au moment où elle réinvente le concept de propriété d’un véhicule », a déclaré Dan Robinson, directeur général de Liberty Mutual Strategic Ventures. « L’économie collaborative est un point central pour le fonds et Liberty Mutual est désireux de s’engager avec Turo pour explorer comment nous pouvons fournir des solutions d’assurances innovantes pour ses clients et nos assurés. »

Founders Circle Capital (FCC) participe en tant que nouvel investisseur financier dans le financement de série D de Turo. « Nous nous sommes concentrés sur la recherche de sociétés technologiques privées les plus disruptives, performantes et peu gourmandes en capital. Turo dépasse de manière significative nos exigences strictes d’investissement en matière de revenus, de croissance et de rentabilité. Il est clair que, comme Airbnb l’a fait dans l’hébergement, Turo s’est imposé comme le leader de l’autopartage. Nous sommes fiers de nous aligner sur une équipe de gestion et des investisseurs aussi visionnaires au moment où la marque gagne en notoriété et s’étend dans le monde », a déclaré Chris Albinson, directeur général chez Founders Circle Capital.

Le financement de 92 millions de dollars fait grimper le financement total de l’entreprise à 193 millions. En plus de l’accent mis sur l’expansion à l’étranger et l’approfondissement de son expertise en matière d’assurance, Turo prévoit d’investir les fonds de la série D dans l’amélioration de l’expérience client des deux côtés de la place de marché, l’accélération de l’acquisition client et le développement de la marque Turo à travers le monde.

Turo est une plateforme de location de voitures où les propriétaires de voitures locaux offrent aux voyageurs le véhicule idéal pour leur prochaine aventure. Les voyageurs du monde entier peuvent choisir parmi une sélection unique de véhicules tandis que les propriétaires, eux, gagnent de l’argent tout en partageant leur aventure. Pionnière de l’économie de partage et de l’industrie du voyage, Turo est une plateforme sécuritaire où le véhicule loué fait partie d’une histoire, et non d’une flotte. Que vous choisissiez un camion F-150 pour déménager, une Tesla pour passer une fin de semaine de luxe ou une Mercedes-Benz de collection pour explorer les routes à l’ancienne, vous trouverez à coup sûr la voiture qui convient à votre aventure. Découvrez Turo à turo.com.