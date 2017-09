La berline de luxe pleine grandeur XJ commence à vieillir, mais cela n’empêche pas Jaguar d’ajouter encore plus de puissance sous son long capot. Pour le millésime 2018, la XJR575 est introduite avec – vous l’aurez deviné – 575 chevaux, mais aussi un couple de 517 livres-pied, grâce à son V8 suralimenté de 5,0 litres.

La XJR575 n’est disponible qu’en une version, à propulsion et à empattement long, et remplace à la fois la XJR ainsi que la XJR LWB, offertes en 2017 avec 550 chevaux. Avec l’aide d’une boîte automatique à huit rapports, la nouvelle voiture peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes et atteindre une vitesse maximale de 300 km/h, selon le constructeur.

Des éléments de design uniques dans l’habitacle ainsi qu’un choix de deux couleurs de carrosserie exclusives distingueront la XJR575 des autres versions de la berline, y compris la XJ R-Sport, la XJ Portfolio et la XJL Portfolio. Les trois sont équipées d’un V6 suralimenté de 3,0 litres développant 340 chevaux, assorti d’un rouage intégral.

Toutes les versions de la XJ obtiennent le nouveau système multimédia Jaguar InControl Touch Pro, avec son écran tactile de 10 pouces et sa borne WiFi 4G (abonnement en sus). Une chaîne ambiophonique Meridian de 1 300 watts, avec 26 haut-parleurs, est également disponible, tout comme l’habituelle panoplie d’aides à la conduite sécuritaire telles que le freinage d’urgence, la prévention de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts et la caméra à 360 degrés.

La Jaguar XJ 2018 sera en vente au mois de novembre 2017. Les prix varient de 93 500 $, avant les frais de transport et de préparation, pour la version XJ R-Sport, à 126 500 $ pour la XJR575.