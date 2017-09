Cet article est présenté par Desjardins Assurances

Vous magasinez votre assurance auto? Voici quelques renseignements qui vous aideront à déterminer les protections qui conviennent à vos besoins.

Les protections de base

Premièrement, il n’est tout simplement pas possible de conduire sans la protection de base Responsabilité civile. Sinon, vous risquez de payer une amende ou de perdre votre permis de conduire. En plus, si vous endommagez les biens d’autrui, que vous le blessez ou que vous causez son décès dans une province autre que le Québec ou aux États-Unis, la facture sera très élevée.

Deux autres protections de base peuvent vous couvrir en cas de dommages causés à votre véhicule : Risques de collision et de renversement et Tous les risques sauf collision ou renversement.

Les protections optionnelles

En plus des protections de base, vous pouvez choisir diverses protections complémentaires selon votre situation et le type d’automobile que vous possédez.

Voici quelques questions à vous poser afin de choisir les protections d’assurance qui vous conviendront le mieux.

Voiture louée ou achetée?

Si votre auto est louée ou achetée avec financement, la société de crédit-bail ou votre institution financière vous demandera généralement d’ajouter deux protections de base :

La protection Risques de collision et de renversement : vous couvre si votre automobile se renverse ou est impliquée dans une collision avec une personne, un animal ou un objet, y compris un véhicule. Sans cette garantie, si vous êtes reconnu totalement responsable d’un accident d’auto, vous devrez payer les réparations de votre véhicule de votre poche.

: vous couvre si votre automobile se renverse ou est impliquée dans une collision avec une personne, un animal ou un objet, y compris un véhicule. Sans cette garantie, si vous êtes reconnu totalement responsable d’un accident d’auto, vous devrez payer les réparations de votre véhicule de votre poche. La protection Tous les risques sauf collision ou renversement : vous couvre si votre voiture est volée, vandalisée ou endommagée par le feu ou si elle subit des dommages aux vitres.

Quel âge a votre auto?

Si votre véhicule est récent, la protection Valeur à neuf 5 ans pourrait vous intéresser. Ainsi :

Si votre auto était volée ou déclarée perte totale, elle serait remplacée par un e nouvelle voiture ayant les mêmes caractéristiques, équipements et accessoires.

ou elle serait remplacée par un ayant les mêmes caractéristiques, équipements et accessoires. Si elle devait être réparée, toute pièce ne pouvant pas être réparée serait remplacée par une pièce neuve.

Cette garantie fait référence à l’avenant 43 (A et E) de votre police d’assurance auto.

Si votre véhicule a plus de 10 ans, vous pourriez envisager de laisser tomber la protection Risques de collision et de renversement ou Tous les risques sauf collision ou renversement. Votre véhicule peut ne pas valoir beaucoup plus que la prime d’assurance exigée pour chacune de ces couvertures. Bien sûr, vous devez tenir compte de votre capacité à assumer les frais vous-même en cas de dommages.

D’un autre côté, si votre auto a moins de 10 ans, vous devriez souscrire les protections Risques de collision et de renversement et Tous les risques sauf collision ou renversement pour couvrir les coûts de réparation ou de remplacement, qui seront importants. Selon l’âge de votre véhicule, vous pouvez choisir d’augmenter la franchise de 250 $ à 500 $ ou même plus. Plus votre franchise est élevée, moins votre prime d’assurance vous coûtera cher.

Louez-vous ou empruntez-vous souvent une voiture?

La garantie Responsabilité civile pour dommages causés à des véhicules dont l’assuré désigné n’est pas propriétaire vous protège si vous endommagez une automobile ou une remorque que vous louez ou empruntez n’importe où au Canada ou aux États-Unis. Ainsi, selon le type d’auto que vous louez à des fins personnelles, vous n’avez pas à payer l’assurance offerte par la compagnie de location.

Comment vous déplaceriez-vous si votre auto était sérieusement endommagée?

La protection optionnelle Frais de déplacement (formule étendue) couvre les coûts de la location d’une auto ou les frais de taxi ou de transport en commun lorsque votre auto est au garage en raison d’une perte ou d’un dommage couvert par votre police d’assurance.

Quels biens gardez-vous dans votre véhicule?

Saviez-vous que les seuls biens couverts en vertu de votre assurance auto sont ceux qui sont fixés de façon permanente à votre véhicule, comme votre radio d’auto? Si des voleurs s’emparent d’autres biens laissés dans votre véhicule, par exemple votre GPS, votre ordinateur portable, votre équipement de sport ou encore votre cellulaire, ceux-ci sont protégés par votre assurance habitation. Autrement dit, si vous ne possédez pas d’assurance habitation, tout ce qui n’est pas considéré comme faisant partie de votre auto ne sera pas couvert.

En bref

Pour avoir une meilleure idée des protections qui vous conviennent et de leur coût, vous pourrez, après avoir fait une soumission et obtenu un prix, ajouter ou enlever des protections optionnelles et ajuster les franchises, puis recalculer votre prime. Assurez-vous cependant de ne pas oublier de protections d’assurance dont vous avez besoin dans votre soumission. Notez les garanties d’assurance comprises dans la prime afin de comparer adéquatement les soumissions des différents assureurs. Bon magasinage!