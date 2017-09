Qui a dit que partir chasser devait inévitablement être à bord d’une vieille et délabrée camionnette? Après tout, la chasse fait partie de vos vacances, n’est-ce pas? Au Royaume-Uni, une Bentley Continental GT grandement modifiée a été mise aux enchères sur eBay. Elle est belle, agressive, confortable, mais surtout, adaptée pour le hors-route! Qui sait, c’est peut-être votre chance?

On parle ici d’une voiture qui a subi quelques modifications majeures. D’abord, elle est recouverte d’un habillage esthétique de couleur kaki pour s’assurer de ne pas endommager la peinture argentée originale. La GT construite en 2004 est alimentée par un moteur W12 de 6,0 litres et d’une transmission intégrale. La Bentley est également équipée de huit composants de suspension Quantum pour supporter l’immense poids de la voiture. De plus, un système de suspension ajustable a été ajouté à la voiture pour lui permettre d’atteindre des chemins plus périlleux. Et si vous prenez la décision de vous aventurer en forêt, sachez que pièces importantes de la voiture sont protégées par des panneaux protecteurs placés sous la voiture. Elle est également équipée de pneus de taille 265/65 et d’une roue de rechange pleine grandeur en cas de crevaison.

Pour ce qui est de l’habitacle, on retrouve des sièges de cuir chauffants de couleur beige et un tableau de bord bleu foncé. Le tout est accompagné d’un système de navigation plutôt précis qui indique également le niveau de trafic. Quoique, en forêt, le degré de trafic ne devrait pas faire partie de vos soucis principaux. Bref, l’habitacle est aussi luxueux et solide que la réputation du constructeur le prétend.

La Bentley Continental GT a été vendue samedi pour la somme de 40 800 euros, ce qui équivaut à un peu moins de 65 400 $ canadiens en dollars d’aujourd’hui. Cela dit, plusieurs Continental sont toujours en vente sur le web, et ce, pour moins de 40 000 $. Vous ne retrouverez probablement pas une voiture identique, mais elle ne sera pas bien différente de la Continental GT dont il est question ici.