Qu’il soit question de l’achat d’une nouvelle voiture ou de se préparer pour une rencontre avec une personne qui les intéresse beaucoup, les femmes, sans surprise, sont plus raisonnables – 77 pourcent d’entre elles tentent de trouver des partenaires potentiels fiables, alors que 87 pourcent d’entre elles disent qu’elles recherchent la fiabilité quand elles magasinent leur voiture (comparativement à 66% et 80% chez les hommes), d’après une nouvelle étude demandée par Hyundai Auto Canada et réalisée par Maru/Matchbox. Les femmes sont également plus susceptibles de considérer la compatibilité lors de rencontres ou en magasinant une voiture. Quatre-vingts pourcent des femmes cherchent un partenaire qui aura un style de vie compatible (versus 69% des hommes); alors que 35 pourcent des femmes considèrent la compatibilité lorsqu’elles magasinent une voiture (comparativement à 29% des hommes). L’étude, la plus récente de la campagne Date de rêve Hyundai pour le véhicule eco lancé récemment par Ioniq, révèle que les femmes et les hommes ont des priorités différentes en ce qui a trait à la quête du ‘bon match’ et ce dernier s’avère souvent être celui auquel ils s’attendent le moins.

L’apparence est tout de même importante. Pour les deux genres, la moitié (51%) des répondants indiquent que lorsqu’ils recherchent une nouvelle voiture, ils tiennent compte de l’apparence, et le même nombre d’entre eux (51%) disent qu’il considèrent l’apparence quand il est question d’un partenaire potentiel. Cependant, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de se soucier de l’apparence de leur partenaire (57% versus 45% pour leur voiture), tandis que les femmes ont plus tendance à tenir compte de l’apparence pour le choix d’un véhicule (46% pour un partenaire versus 57% pour leur voiture).

Dans le cadre du premier achat média en son genre dans l’industrie automobile canadienne avec Tinder, Hyundai a fait appel aux célèbres célibataires Jasmine Lorimer et Joey Scarpellino pour qu’ils partagent leur propre point de vue relativement aux défis et similitudes du monde des rencontres et de la sélection d’une voiture. Six heureux gagnants canadiens auront la chance de participer à une rencontre étonnamment électrisante dans une Ioniq avec Lorimer à Toronto ou Scarpellino à Montréal, au cours du mois de septembre.

« Choisir une voiture et rencontrer des filles peuvent être à la fois agréables et stressants. Ce sont des défis que doivent relever les Canadiens et je suis ravi d’explorer les ressemblances entre le magasinage de voitures et les rencontres lors d’une Date de rêve Hyundai », explique Joey Scarpellino. « Trouver une partenaire et un véhicule compatibles avec mon style de vie, qui implique énormément de déplacements, serait une double victoire, et la Ioniq est vraiment le bon match pour moi. »

Pas toujours si simple : faire des rencontres et magasiner une nouvelle voiture peuvent être tous deux stressants. Un tiers des Canadiens (32%) affirment que de rencontrer des partenaires potentiels est stressant, et près de la moitié (48%) indiquent que le magasinage de voiture est stressant. Probablement encore plus éloquent, moins de 1 Canadien sur 5 (16%) dit qu’il se sent confiant lorsqu’il cherche une voiture; pour les rencontres, ce chiffre est également faible (14%). Alors que trois quarts des Canadiens (72%) trouvent que le magasinage de voitures est prévisible, la Ioniq de Hyundai facilite encore plus la démarche en offrant un véhicule évolué, tout en style et muni d’atouts technologiques innovants : un modèle de voiture aussi écolo qu’agréable à conduire.

Dans leur quête du grand amour, les Canadiens de partout au pays cherchent divers traits :

• Les Québécois, comme le veut le cliché, sont plus détendus – à tout le moins quand il est question d’acheter une voiture et de faire des rencontres. Seulement 16 pourcent d’entre eux disent qu’ils trouvent que faire des rencontres est stressant, comparativement à une moyenne nationale de 32 pourcent; et seulement 35 pourcent croient que l’achat d’une voiture est une activité stressante (versus 48% à l’échelle nationale).

• Dans les Prairies, seulement 45 pourcent disent qu’ils considèrent l’apparence quand ils font des rencontres, un peu moins que la moyenne de 51 pourcent à l’échelle nationale. Plutôt, ils sont davantage susceptibles de rechercher la confiance (66%, considérablement plus élevé que la moyenne de 51%) et un style de vie compatible (86%) chez un partenaire potentiel.

• Tant pour l’achat d’une voiture que les rencontres, les gens de la C.-B. sont ceux qui accordent le plus d’attention à l’environnement. La moitié (51%) d’entre eux disent qu’ils cherchent un produit écologique lorsqu’ils achètent une voiture (en comparaison avec la moyenne dans l’ensemble du Canada, 36%), et 1 sur 4 (24%) indique que l’aspect écologique est l’une des plus importantes caractéristiques qu’ils recherchent chez un partenaire (comparativement à la moyenne de l’ensemble du Canada, 14%).

« Les rencontres et le magasinage de voitures sont plus similaires qu’on pense. Les deux exigent un bon investissement de temps, ont des effets à long terme, en plus d’impliquer souvent de plonger en terrain inconnu », indique Lawrence Hamilton, directeur du Marketing, chez Hyundai Auto Canada. « Toutefois, personne ne devrait avoir à se contenter de moins que ce qu’il ou elle désire. Nous avons créé cette campagne pour démontrer que, à tout le moins en ce qui a trait à l’achat d’une voiture, la Ioniq a tout ce qu’il faut – de la fiabilité au style, en passant par les caractéristiques respectueuses de l’environnement. »

En vue de donner ce message à la campagne, Hyundai offre aux Canadiens la chance de gagner leur propre Date de rêve Hyundai. Du 11 septembre au 18 mars, les participants peuvent « glisser vers la droite » pour s’inscrire sur l’appli Tinder, quand ils voient le profil présenté par Hyundai . Les Canadiens peuvent également participer au concours en utilisant un site Web prévu à cet effet, www.HyundaiUltimateDate.com. Un gagnant sera choisi à chaque mois pendant six mois et recevra une soirée avec chauffeur dans la Ioniq et 200 $ pour une soirée en ville.