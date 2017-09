Après avoir été le premier constructeur premium à participer à la Formule E en 2016, Jaguar crée le premier championnat du monde pour véhicules électriques à batterie de série. Le Jaguar I-PACE eTROPHY, course annexe du championnat de Formule E FIA, se tiendra les mêmes weekend et sur les mêmes circuits à partir de fin 2018.

Ne comprenant que des Jaguar I-PACE eTROPHY, le nouveau championnat tout-électrique fournira aux pilotes l’occasion de montrer leur talent au monde entier pour ce sport automobile zéro émission. Ce championnat sans précédent soutiendra le lancement de la Jaguar I-PACE – la sportive électrique à 5 places de Jaguar qui arrivera sur le marché la même année. Chaque course verra s’affronter jusqu’à 20 I-PACE électriques dans 10 villes internationales telles que Hong Kong, Paris, Sao Paolo et New York.

Cette annonce fait suite à la déclaration du gouvernement britannique d’interdire la vente de voitures essence et diesel à partir de 2040 ; elle s’ajoute aussi à la volonté de Jaguar Land Rover de développer les véhicules électriques. A partir de 2020, tous les nouveaux modèles seront proposés en version électriques ou hybrides.

La branche Special Vehicle Operations (SVO) de Jaguar Land Rover produira les versions de course. Elles seront basées sur le SUV sportif I-PACE, premier véhicule 100% électrique de Jaguar, qui arrivera sur le marché fin 2018.

Jaguar Racing vous propose une expérience de course complète « venez et prenez le volant » pour le I-PACE eTROPHY, comprenant :

– Participation aux 10 courses du championnat international en annexe de la Formule E FIA

– Support technique professionnel allant de la préparation de la voiture à l’ingénierie des données

– Logistique internationale pour les véhicules, les pièces et les équipements

– Tous les pneumatiques et produits consommables

– Toutes les infrastructures pendant les weekends de course

– Toute la promotion et le marketing par Jaguar Racing et la Formule E

– Hospitalité réservée pour les participants et possibilité d’acheter des places supplémentaires pour les invités des sponsors

– Tenue de course pour chaque pilote

– Retransmission télévisée dédiée au championnat