La marque de luxe coréenne vient de publier quelques photos de leur troisième modèle, qui se joindra à sa gamme au printemps de 2018.

La Genesis G70 est une berline sport compacte qui rivalisera l’Alfa Romeo Giulia, la Audi A4, la BMW Série 3, la Cadillac ATS et la Mercedes-Benz Classe C. Or sera-t-elle un peu moins pointue pour plutôt concurrencer l’Acura TLX et la Buick Regal? Nous verrons bien.

Un choix de deux motorisations sera proposé. Les versions de base miseront sur un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, dont la puissance est estimée à 249 chevaux et le couple, 260 livres-pied. Un ensemble Sport optionnel ferait toutefois grimper le nombre de chevaux à… 251.

Les déclinaisons supérieures auront droit à un V6 biturbo de 3,3 litres qui développe 365 chevaux et un couple de 376 livres-pied. Il s’agit du même moteur que l’on retrouve dans les berlines Genesis G80 Sport et la Genesis G90. Selon la compagnie, la G70 3.3T Sport peut atteindre les 100 km/h en 4,7 secondes et une vitesse maximale de 270 km/h.

La Genesis G70 2019 a été mise au point à l’aide d’essais intensifs sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne, et la version Sport inclura une direction à assistance variable et une suspension à réglage électronique. Toutes les versions de la berline obtiendront un système de départs canon, une direction à assistance électrique, une suspension arrière multibras, une vectorisation du couple aux roues arrière ainsi qu’un différentiel à glissement limité. Toutefois, pas de précisions quant à la disponibilité d’une transmission intégrale.

À l’intérieur, la G70 sera habillée de poignées de porte en aluminium, des garnitures de porte en cuir matelassé et des grillages de haut-parleurs métalliques. Une sellerie en cuir nappa sera disponible, et cinq couleurs intérieures différentes seront proposées.

D’ici 2021, Genesis promet de lancer six nouveaux modèles, y compris des véhicules utilitaires et des motorisations électrifiées.