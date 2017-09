La marque de luxe italienne Maserati vient d’ouvrir son neuvième concessionnaire au Canada, et offrira leur gamme de produits pour la première fois à la Saskatchewan.

Situé au 703 Melville Street à Saskatoon, le nouvel établissement de 1 092 pieds carrés dispose de murs entièrement vitrés autour de la salle de démonstration et une aire de service moderne. Il est entouré de plusieurs autres concessions de luxe tel que ceux de Mercedes-Benz, Audi, Acura, BMW et Lexus, et se trouve à proximité du Willows Golf and Country Club.

« Nous avons une bonne base de passionnés de l’automobile à Saskatoon, avec une affection pour le luxe, créant une opportunité d’accroître la marque au Canada, » a cité le propriétaire Vaughn Wyant du groupe Wyant. « On note une demande une hausse pour le confort, le style et les performances, en toutes saisons, et la gamme actuelle de Maserati livre la marchandise sur ces trois attributs. »

Au Canada, Maserati propose la berline intermédiaire Ghibli, la berline pleine grandeur Quattroporte, les coupé et cabriolet GranTurismo ainsi que le VUS intermédiaire Levante.