Olivier Benloulou est un nom qui résonne de plus en plus fort dans le marché des voitures de collection au Québec et au Canada. Et si son nom vous est inconnu, peut-être le reconnaitrez-vous grâce à sa participation à Rapides et millionnaires, une émission à Z Télé, ou bien grâce à OB Prestige Auto, son concessionnaire de voitures de collection et d’exotiques. Avec en sa possession deux Koenigsegg, quelques Pagani et de nombreuses autres exotiques, il fait tourner bien des têtes.

La semaine dernière, au Salon de l’automobile de Francfort en Allemagne, la Mercedes-AMG Project ONE a retenu beaucoup d’attention. Alors que l’on a vu l’ampleur du portefeuille sans fond de M. Benloulou dans l’émission de télé, Olivier récidive cette fois-ci en confirmant sur Facebook l’acquisition d’une Project ONE, une voiture évaluée à plus de 3,3 millions $ canadiens. Cette fusée de la route possède non seulement un look à couper le souffle, mais également des performances impressionnantes! On prévoit que son comportement routier s’apparentera à celui d’une Formule 1. En bref, il est question d’un moteur V6 turbocompressé de 1,6 litre, jumelé à un ensemble de quatre moteurs électriques. La voiture serait capable d’atteindre 200 km/h en moins de six secondes.

Selon le constructeur allemand, elle ne sera vendue qu’en 275 exemplaires à travers le globe. La présence d’un de ces bolides au Québec est donc exceptionnelle. L’équipe du Guide de l’auto s’est fait inviter à visiter le concessionnaire OB Prestige Auto que possède Olivier Benloulou. Nous vous présenterons donc avec enthousiasme une galerie photo des voitures exposées chez OB Prestige aussitôt notre visite conclue. C’est excitant!