En marge du dernier Salon de l’auto de Francfort, nous avons eu la chance de discuter électrification avec les gens de chez Volkswagen, notamment sur la quantité réduite de modèles e-Golf offerte au Canada. Vous pouvez d’ailleurs lire notre texte sur le sujet.

Nous avons appris que les jours de la e-Golf sont comptés puisqu’elle ne sera pas de retour lorsque la nouvelle génération de Volkswagen Golf sera commercialisée. Elle disparaîtra donc du catalogue d’ici deux à trois ans pour laisser place à une toute nouvelle famille de véhicules électriques commercialisés sous la gamme « I.D. ».

Selon Jürgen Stackmann, responsable ventes et marketing chez Volkswagen, cette nouvelle division verra le jour dès 2020 avec l’arrivée du premier modèle, la I.D., une petite voiture similaire à la Nissan LEAF et qui remplacera la e-Golf. Contrairement à cette dernière, la I.D. sera conçue à 100% en fonction de sa motorisation électrique. L’absence entre autres d’une transmission et de plusieurs autres composantes classiques permettra d’exploiter pleinement la spécifiée de cette nouvelle famille.

Suivra l’introduction rapide de plusieurs nouveaux membres, dont le I.D. CROZZ, un VUS compact et le I.D. BUZZ, un modèle assez inusité reprenant les formes du Volkswagen BUDD-e. Cinq modèles Volkswagen composeront la famille d’ici 2015, et tous seront assemblés à partir de la nouvelle plate-forme MEB dédiée aux véhicules électrifiés. Selon Stackmann, tous ces nouveaux modèles seront également susceptibles de recevoir différents niveaux de conduite autonome.

Volkswagen veut devenir le numéro un mondial en électrification

Lors de son allocution devant les médias, Matthias Müller, président du groupe Volkswagen, a présenté ses intentions en matière d’électrification. Après avoir été le leader du diesel, le groupe veut maintenant devenir le numéro un de l’électrique, annonçant des investissements colossaux de 20 milliards $.

Baptisé « Roadmap E », le plan de Volkswagen comprendra l’électrification complète sous diverses formes de sa gamme entière d’ici 2030, ce qui s’appliquera aux 300 modèles commercialisés à travers toutes les marques du groupe VW. Pour ce faire, Volkswagen investira massivement dans la production de batteries, lui qui aura besoin de l’équivalent de quatre usines « Gigafactory » pour ses propres besoins. C’est une production équivalant à ce qui est nécessaire pour la production actuelle de tous les modèles électriques, toutes marques confondues. D’ici 2025, c’est 50 véhicules 100% électriques qui seront offerts et 30 modèles hybrides rechargeables.