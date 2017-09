Une toute nouvelle génération de la Jetta devrait être dévoilée par Volkswagen dans l’un des prochains salons automobiles nord-américains. Pour l’instant, la berline compacte poursuit sa carrière sous sa forme actuelle pour l’année-modèle 2018, mais avec une gamme simplifiée.

D’abord, la sportive Jetta GLI se retire, du moins cette année. Le constructeur devrait la proposer à nouveau en 2019 ou en 2020, équipée d’une version plus moderne du quatre cylindres turbo de 2,0 litres, afin de développer une puissance similaire à celle de la Volkswagen Golf GTI.

Les déclinaisons Trendline et Trendline+ seront remplacées par la Jetta Sport. Cette dernière arborera une grille de calandre noire, des capuchons de rétroviseurs noirs et des jantes en alliage de 16 pouces. La version Sport sera également équipée d’un système multimédia Composition Media avec écran tactile de 6,33 pouces, lecteur de CD, quatre haut-parleurs, port USB et radio satellite SiriusXM.

L’édition Wolfsburg figurera toujours au catalogue pour 2018, mais perd son siège du conducteur à réglage électrique. Elle profitera plutôt d’un aileron et d’un toit peints en noir, de phares antibrouillard et d’un parechoc avant à l’allure sportive. La version Highline, au sommet de la gamme, troque ses sièges en cuir pour du similicuir alors que le régulateur de vitesse adaptatif, le système de navigation et l’avertissement précollision frontale sont inclus de série.

Les prix de la Volkswagen Jetta 2018 n’ont pas encore été annoncés, mais on s’attend à ce que la version Sport de base soit proposée sous la barre des 20 000 $, avant les frais de transport et de préparation.