À l’heure où l’entreprise enregistre une quatrième année consécutive de croissance des ventes, le nombre de clients de Nissan au Canada n’a jamais été aussi élevé. Ces résultats exceptionnels s’expliquent par des facteurs multiples, notamment une gamme de véhicules étendue à presque tous les marchés avec l’offre de VUS et de multisegments la plus solide au Canada, et un vaste réseau de concessionnaires entièrement dévoué à l’excellence du service à la clientèle. Comme pour faire écho à ce succès éclatant, l’entreprise a franchi une étape importante avec l’ouverture de sa 200e concession au Canada, ALBI Nissan Mont-Tremblant.

Nissan continue à harmoniser l’ensemble de ses pratiques d’affaires grâce à une stratégie à cinq piliers mise en place en 2013. La 200e concession de Nissan au Canada reflète deux de ces piliers : offrir aux Canadiens le bon produit, au bon moment et au bon endroit, et renforcer les partenariats avec les concessionnaires.

« La satisfaction du client est la plus belle des récompenses, et pour atteindre cet objectif, il faut une stratégie, qui s’est avérée payante pour nous : offrir aux clients canadiens des produits parfaitement alignés sur leurs besoins en fonction de la période et de la demande des marchés régionaux, explique Ken Hearn, directeur, Développement du réseau de concessionnaires de Nissan Canada Inc. Au lieu d’adopter une approche agressive pour étendre notre réseau de concessionnaires, nous ouvrons de nouveaux magasins sur la base d’une évaluation attentive des besoins régionaux. Dans le cas d’ALBI Nissan Mont Tremblant, nous avons entrevu d’énormes possibilités de croissance pour ce secteur, en particulier parce que nous sommes la première marque japonaise à nous implanter à Mont-Tremblant. »

« Le personnel des concessions joue un rôle de premier plan dans la croissance de l’entreprise, et nous travaillons tous ensemble pour nous assurer de répondre aux attentes des clients en toutes occasions, souligne Joni Paiva, président de Nissan Canada Inc. Aujourd’hui, nous célébrons de nombreuses réussites, et notamment la collaboration entre Nissan Canada et ses concessionnaires qui a rendu possible cet évènement historique. Nous continuons à les soutenir pour maximiser leur présence régionale et nous assurer de ne jamais passer à côté de marchés et de débouchés potentiels. »

L’annonce d’aujourd’hui confirme également l’avancée de la dernière initiative de design de détail (NREDI 2) de Nissan. En un peu plus d’un an, plus de 14 concessions au Canada ont été réaménagées pour arborer le design à la fine pointe de la technologie déployé par l’entreprise dans le monde entier. L’initiative NREDI 2 repose sur ces caractéristiques essentielles :

• Une présence extérieure beaucoup plus marquée, ainsi qu’un environnement intérieur aéré et accueillant;

• Un usage accru du numérique dans toute la concession pour améliorer l’expérience du client et tirer parti des dernières avancées en matière de distribution;

• De la transparence et des lignes épurées avec des zones de livraison exclusives, une grande vitre donnant sur l’aire de service, un salon dans la salle d’exposition et un autre plus tranquille à l’écart.

La transformation continue des espaces de vente de Nissan cette année s’est faite en parallèle avec l’arrivée de tous nouveaux produits. Au printemps 2017, Nissan a présenté la dernière version du Qashqai pour consolider encore davantage sa gamme de multisegments déjà florissante. L’année 2018 verra le lancement de produits et technologies emballants, fruits de la mobilité intelligente de Nissan, une initiative mondiale centrée sur les modes de conduite, d’alimentation et d’intégration à la société des véhicules de la marque. La toute dernière LEAF fera son entrée au Canada début 2018, avec une autonomie de 241 kilomètres, un design repensé à l’intérieur comme à l’extérieur et un ensemble de technologies de sécurité et de conduite assistée livrables, dont le système ProPILOT AssistMC.