Vous vous souvenez de la Nissan 240SX? Si vous prenez part dans les courses de « drift », il y a de fortes chances que oui. Apparue au début des années 90, la 240SX était une voiture compacte sport, légère, abordable et amusante à conduire. Grâce à son rouage à propulsion et son moteur quatre cylindres indestructible, elle s’est rapidement mérité une place parmi les sportives les plus populaires de sa décennie. La Nissan 240SX est un peu comme la Subaru BRZ de son époque.

En raison de sa popularité chez les amateurs de tuning, la Nissan 240SX est désormais très rare. Il est donc difficile d’en trouver une en bon état; une qui n’a pas été modifiée, coursée, démolie sur un circuit. Comment réagirez-vous si vous pouviez en trouver une à l’état presque neuve aujourd’hui?

Je vous présente ce qui est sans aucun doute la Nissan 240SX la plus propre jamais trouvée en Amérique du Nord. Avec seulement 1 087 km originaux au compteur, cette Nissan 240SX 1997 est quasiment neuve! Comment une telle chose est-elle possible?

Une histoire à coucher dehors

En vente chez Deluxe Car Storage and Sales, à New York, pour la somme phénoménale de 125 000 $, cette 240SX automatique surnommée Midnight, qui brille comme si elle venait de sortir de l’usine, a toute une histoire à raconter.

En 1997, près de la fin de production de la 240SX, Nissan du Japon ordonnait de fabriquer des éditions spéciales de la voiture. Celles-ci avaient pour but d’être utilisées exclusivement à des fins de démonstration pour les concessionnaires américains et européens.

Ces 240SX plutôt spéciales étaient livrées dans un présentoir en acajou et il était strictement interdit, selon l’ordre de Nissan du Japon, de les vendre aux consommateurs. Ces coupés exclusifs étaient assemblés avec un acier galvanisé spécial nommé Durasteel, qui les empêcha de rouiller.

Pour une raison inconnue, cet exemplaire s’est ramassé chez un propriétaire chanceux. Celui-ci a fait en sorte que sa 240SX demeure intacte en la remisant dans son salon, pendant 20 ans! Elle n’a donc jamais roulé, sauf une fois par année pour son entretien annuel et pour remplacer ses liquides. Quel genre d’individu fait une chose pareille? Avec une Ferrari, OK, mais une Nissan 240SX?

Selon le détaillant qui la tient actuellement en stock, bien que la voiture soit montée sur des roues OZ de 17 pouces avec pneus Michelin Pilot Super Sport, l’auto possède toujours ses roues d’origine de 15 pouces, également montées sur ses pneus d’origine!

Cette 240SX, qui semble sortir tout droit d’une machine à voyager dans le temps, vient avec des factures d’entretien, son contrat de vente original, un manuel de réparation et une bâche de protection.

Et vous, seriez-vous prêt à débourser une somme de 125 000 $ US pour une Nissan 240SX d’il y’a 20 ans?